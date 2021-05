Oppo Find X2 Lite: in offerta SCONTATISSIMO (-220€)

Oppo Find X2 Lite è in offerta su Amazon a soli 280,49€. Il prezzo di listino viene reso ultra conveniente da un ribasso del 44% che si traduce in uno sconto effettivo di 218,51€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Uno smartphone con tutto al posto giusto: Oppo Find X2 Lite

Oppo Find X2 Lite ha un design accattivante ma semplice ed elegante. In colorazione Moonlight Black non passa inosservato acquistando una marcia in più.

La visione dei contenuti è resa altamente immersiva da un display AMOLED con ampiezza di 6.4 pollici. Ad aumentare la resa finale concorrono le cornici ultra sottili che non sono da sottovalutare.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 765 G che viene affiancato da ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni scattanti. La memoria, purtroppo, non è espandibile.

Tra tutte le caratteristiche spicca ovviamente l'apparato fotografico costituito da una Quad Camera ultra Clear. L'obiettivo principale è da 48 megapixel mentre le altre tre lenti vantano una risoluzione di 8 e megapixel per poter scattare in monocromatico, vintage, macro e grandangolare.

Ammontano a 32, invece, i megapixel della fotocamera per scattare selfie.

La batteria è un'altra features degna di nota visto che vanta un valore tipico di 4025mAh e assicura un'autonomia longeva. La ricarica Flash VOOC 4.0 la impreziosisce riducendo i tempi di ripresa.

Lo smartphone supporta la connettività 5G e 4G e monta la versione 10 di Android e 7 di ColorOS.

Puoi acquistare Oppo Find X2 Lite su Amazon a soli 280,49€ in colorazione Moonlight Black. Le spedizioni sono effettuate in 48 ore per coloro che sono abbonati a Prime. In alternativa sono comunque gratuite ma operate in circa una settimana. Il dispositivo è acquistabile anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.