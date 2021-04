Stop obbligato per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone: il modello OPPO Find X3 Lite è proposto oggi con 100 euro di sconto su eBay. Un pannello di grandi dimensioni, un comparto imaging “super” e il sistema operativo ColorOS 11.1 basato su Android 11. Che altro chiedere di più?

OPPO Find X3 Lite: l’offerta su eBay

Queste le principali specifiche tecniche: display da 6,43 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 765G con GPU Adreno 620, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, quattro fotocamere posteriori (64+8+2+2 megapixel) e una frontale (32 megapixel), WiFi, Bluetooth, lettore di impronte digitali e sistema di autenticazione con riconoscimento del viso, supporto alle reti 5G e batteria da 2.150 mAh. Per altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

La colorazione di OPPO Find X3 Lite oggetto dell’offerta è Astral Blue. Al prezzo di 399,99 euro invece di 499,99 euro come da listino è un’occasione. Lo smartphone si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 55.000 feedback positivi ricevuti su eBay dagli altri clienti.