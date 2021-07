Oppo Find X3 Lite a prezzo PAZZESCO: 120€ di sconto e rate a tasse zero

Oppo Find X3 Lite è in offerta su Amazon a soli €379,90. Il conveniente ribasso del 24% produce uno sconto esclusivo di €120,09 i quali rendono l'acquisto un vero e proprio affare.

Le specifiche tecniche di Oppo Find X3 Lite

Oppo Find X3 Lite è un fantastico smartphone di fascia media. Disponibile in colorazione Astral Blue, stupisce tutti i consumatori con il suo lato estetico ben curato. Inoltre le specifiche che sono al suo interno lo rendono un'alternativa d'acquisto realmente interessante.

In particolar modo, il display montato è un full HD plus con tecnologia AMOLED che vanta un'ampiezza di 6,43 pollici. La visione dei contenuti è così resa ottimizzata è adatto ad ogni tipo di funzione.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 765g che viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Come ben si può immaginare, queste caratteristiche rendono lo smartphone scattante è sempre pronto all'utilizzo.

Sul pannello posteriore, poi, è stato montato una quad camera con sensore principale da 64 megapixel. Le restanti tre lenti assicurano una praticità assoluta e la possibilità di scattare foto in tante altre modalità. La fotocamera frontale, invece, consente di scattare selfie all'ultima moda.

Degna di nota è la batteria che vanta un valore tipico di 4300 mAh e viene abbinata la ricarica rapida Super Vooc 2.0 da 65 W. Ciò significa che in appena mezz'ora di ricarica, l'autonomia dello smartphone raggiunge il completo 100%. Tra le altre features non sono da ignorare la possibilità di utilizzarlo in versione Dual Sim e il design ultraslim.

Oppo Find X3 Lite in colorazione Astral Blue