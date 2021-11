OPPO Find X3 Neo è lo smartphone che ne vale decisamente la pena

Trovare un nuovo smartphone può diventare stressante alle volte soprattutto se non sai quanto spendere o se hai il dubbio che investire una grossa cifra non valga la pena per il modello che ti piaceva di più. Per fortuna arriva in tuo soccorso Amazon dove trovi in promozione un perfetto OPPO Find X3 Neo a soli 599.99 euro. Il ribasso in corso ti consente di risparmiare circa sessanta euro sul prezzo di listino portandoti a casa uno smartphone eccezionale con un bel incentivo.

Cosa aspetti? Non solo puoi acquistarlo anche con finanziamento a Tasso Zero ma se lo ordini subito lo ricevi in uno o due giorni lavorativi grazie a Prime.

OPPO Find X3 Neo: lo smartphone che stavi cercando

Un bello smartphone non richiede una spesa spropositata e Oppo Find X3 Neo ne è la dimostrazione. Pur appartenendo al mod range tu offre tutto ciò di cui potresti avere necessità. In più in colorazione Starlight Black è veramente bello e ti cattura anche dal punto di vista estetico.

Come display non poteva non montare un pannello AMOLED con risoluzione Full HD. Queste due caratteristiche unite all'ampiezza di 6.5 pollici rendono la fruizione di contenuti pazzesca tant'è vero che puoi persino gustarti contenuti multimediali senza alcun timore. Al suo interno viene montato un processore Qualcomm Snapdragon 865 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. In altre parole applicazioni, video e gaming sono all'ordine del giorno con questo Smartphone.

Ovviamente non mancano all'appello neanche un ottimo comparto fotografico e un”eccezionale batteria che ti supporta in ogni tuo gesto quotidiano.

Acquista subito il tuo Oppo Find X3 Neo su Amazon a soli 599.99 euro e lo ricevi a casa senza costi aggiuntivi in pochissimo tempo.