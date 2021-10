OPPO Find X3 Pro è un TOP DI GAMMA a prezzo spaziale (-250€)

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone e vuoi puntare al meglio, ti presento OPPO Find X3 Pro. Stupendo in tutte le sue sfaccettature, è in promozione su Amazon: ciò significa che te lo porti a casa a soli 899,90€ ossia con uno sconto che eccede i duecento euro. Questa è un'occasione veramente unica, quindi coglila al balzo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

OPPO Find X3 Pro: cosa devi sapere su questo smartphone

OPPO Find X3 Pro è un vero successo sul mercato. Pieno di risorse ti fa vivere un'esperienza completa al pari di brand anche più famosi. Non ti mette limiti in alcun campo e ora capirai perché. È disponibile in colorazione Blu che gli conferisce un tocco ancora più originale.

Monta un display che non solo ha 6,7 pollici di ampiezza ma è AMOLED ed è anche in risoluzione QHD+ con refresh rate a 120Hz. Come puoi ben capire già si parte bene. Nel suo cuore, invece, vanta un processore Qualcomm Snapdragon 888 che supporta finanche il 5G per il massimo delle velocità. Viene abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione per lasciarti tutta l'autonomia che desideri.

Sul pannello posteriore è montato un sistema con quattro fotocamere e con sensore principale da 50 megapixel. In questo modo puoi girare video e scattare foto come se fossi un mago della ripresa.

Non manca all'appello una batteria portentosa con 4500mAh di capacità e ricarica rapida integrata per essere sempre sul pezzo.

Ps: lo smartphone è persino Dual SIM.

Insomma, non gli manca nulla vero? Allora concludi l'affare del secolo e acquista il tuo OPPO Find X3 Pro su Amazon a soli 899,90€. Lo ordini e diventa tuo in uno o due giorni con Prime.

Se vuoi puoi pagarlo finanche con finanziamento a Tasso Zero.