Oppo Find X5 Pro e la fotografia computazionale

Oppo ha annunciato a marzo la nuova serie Find X5. Il modello Pro rappresenta il risultato di un decennio di ricerca e sviluppo sulle fotocamere per smartphone. Il produttore cinese ha progettato la NPU (Neural Processing Unit) MariSilicon X per offrire il meglio della cosiddetta fotografia computazionale. Gli utenti che vogliono verificare in prima persona la qualità degli scatti possono approfittare dell’offerta di Amazon.

Find X5 Pro: nuova era della fotografia computazionale

Negli ultimi otto anni sono state introdotte diverse innovazioni nel settore degli smartphone, dal pixel binning all’OIS (stabilizzazione ottica delle immagini), ma i risultati più impressionati sono stati ottenuti con la fotografia computazionale, ovvero attraverso la combinazione di hardware dedicato e intelligenza artificiale. Oppo ha portato queste tecnologie ad un livello superiore con il Find X5 Pro.

I calcoli necessari per eseguire varie funzionalità, come la riduzione del rumore e gli scatti notturni con multi-esposizione, richiedono un uso eccessivo del processore e quindi comportano un aumento dei consumi. Il produttore cinese ha deciso così di progettare MariSilicon X, una NPU dedicata all’elaborazione delle immagini.

Il chip, realizzato a 6 nanometri, offre una potenza di calcolo di 18 TOPS e un range dinamico di 20 bit. La NPU permette di sfruttare la modalità 4K Ultra Night Video per registrare video notturni di eccellente qualità attraverso le fotocamere grandangolare e ultra-grandangolare da 50 megapixel.

La fotocamera grandangolare possiede inoltre un sistema di stabilizzazione a cinque assi che permette di eliminare il tremolio e di ottenere scatti perfetti anche in movimento. Il Find X5 Pro può essere acquistato su Amazon a 1.199,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.