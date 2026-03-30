OPPO Find X9: il top di gamma che fa rimanere a bocca aperta oggi in sconto

Approfitta anche tu di questa straordinaria opportunità che ti permette di avere uno dei migliori smartphone top di gamma in commercio a un prezzo molto più basso di quello che dovrebbe costare. Dunque vai immediatamente su eBay e metti nel tuo carrello l’OPPO Find X9 a 844,82 euro, anziché 889,28 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

In questo momento dunque potrai beneficiare di una doppio sconto che ti permette di risparmiare in totale più di 44 euro e soprattutto ti permette di avere uno smartphone top di gamma potentissimo. Inoltre potrai decidere di dilazionare il pagamento in tre rate da 296,43 euro a interessi zero con Klarna.

OPPO Find X9 non ha rivali ed è un best buy assoluto

Possiamo dire sicuramente che l’OPPO Find X9 è uno dei migliori smartphone top di gamma in commercio e dunque a questa cifra è da prendere velocemente. Grazie al potentissimo processore MediaTek Dimensity 9500 con 12 GB di RAM a supporto è in grado di offrire prestazioni elevatissime che ti consentiranno di fare di tutto senza problemi.

Gode di un generoso display ProXDR da 6,59 pollici con cornice ultra sottile e refresh rate velocissimo fino a 120 Hz, fluido e ben visibile anche alla luce del sole. Inoltre troviamo la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP69. In questa versione potrai archiviare tutto ciò che vuoi grazie alla sua capacità da 512 GB. Possiede uno scomparto camera eccezionale con teleobiettivo periscopico e ultra grandangolare da 50 MP. Inoltre ha una batteria con capacità da 7025 mAh che non si esaurisce mai con ricarica cablata da 80 W e wireless da 50 W.

Non tardare perché un’occasione del genere ovviamente sparirà in fretta. Quindi prima che sia tardi vola su eBay e acquista il tuo OPPO Find X9 a 844,82 euro, anziché 889,28 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Lo riceverai senza pagare la spedizione in 1-2 giorni.