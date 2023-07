Oppo Pad 2: potente tablet per la produttività

Insieme alla serie Reno10, il produttore cinese ha annunciato il nuovo tablet Oppo Pad 2. Considerate specifiche e funzionalità, il dispositivo è stato progettato soprattutto per la produttività, ma può essere sfruttato anche per la multimedialità. Si tratta quindi di un altro concorrente degli iPad di Apple.

Oppo Pad 2: specifiche e prezzo

Gli utenti italiani possono acquistare il precedente Oppo Pad Air, ma chi cerca un tablet più potente può ordinare il nuovo Oppo Pad 2. Il target business del dispositivo è testimoniato da una serie di caratteristiche, tra cui peso (552 grammi) e spessore (6,54 millimetri). Il telaio è in alluminio, materiale resistente e leggero.

Il Pad 2 è il primo tablet con rapporto di aspetto 7:5 che, secondo Oppo, offre una migliore esperienza d’uso rispetto al tradizionale rapporto di aspetto 16:10. Lo schermo da 11,61 pollici ha una risoluzione di 2800×2000 pixel e un refresh rate variabile fino a 144 Hz.

La dotazione hardware comprende il processore MediaTek Dimensity 9000 (4 nanometri, octa core, 3,05 GHz), 8 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di storage UFS 3.1, fotocamere posteriore da 13 e frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, porta USB Type-C e batteria da 9.510 mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 67 Watt e autonomia fino a 12,4 ore.

Il sistema operativo è ColorOS 13.1. La funzionalità Multi-Screen Connect 2.0 consente la sincronizzazione dei contenuti, il mirroring e la ricezione di chiamate e messaggi tramite lo smartphone collegato via Bluetooth. Il prezzo del Pad 2 è 599,99 euro. Chi effettua l’ordine su Oppo Store entro il 16 luglio riceverà in regalo Oppo Pad 2 Smart Touchpad Keyboard (149,99 euro), Oppo Pencil (99,99 euro) e Oppo Pad 2 Smart Case (49,99 euro). Dal 17 al 31 luglio ci saranno in regalo tastiera e stilo.