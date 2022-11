OPPO Pad Air: 100 euro di sconto sul tablet, ORA

OPPO Pad Air è un tablet Android progettato per dare il meglio di sé sul fronte dell’intrattenimento multimediale: per la navigazione, la visione dei contenuti in streaming e il gaming. Racchiuso in un design sottile (meno di 7 mm), è protagonista oggi di un’offerta Amazon che lo rende acquistabile con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino.

OPPO Pad Air: 100 euro di sconto sul tablet Android

Ecco le sue specifiche tecniche: display da 10,3 pollici con risoluzione 2000×1200 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 680, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile), quattro altoparlanti con supporto alla tecnologia Dolby Atos, WiFi, Bluetooth 5.1 e batteria da 7.100 mAh con ricarica rapida. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il tablet OPPO Pad Air al prezzo finale di soli 199,99 euro, con uno sconto di 100 euro sul listino. Un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo da destinare all’intrattenimento.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, domani sarà da te.

