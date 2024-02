OPPO Pad Air: tutti lo vogliono a questo prezzo (-36%)

Hai mai desiderato un tablet che sia potente come un computer e leggero come una piuma? Beh, il tuo desiderio è diventato realtà con l’OPPO Pad Air, ora disponibile su Amazon con uno sconto mozzafiato del 36%. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo conveniente di soli 191,89 euro, anziché 299,99 euro.

OPPO Pad Air: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il design sottile e leggero del Pad Air lo rende il compagno ideale per chi è in movimento. Con appena 6,94mm di spessore e un peso di soli 440g, puoi portarlo ovunque tu vada senza sentirne minimamente il peso. Ma non lasciarti ingannare dalle dimensioni compatte; questo tablet è un vero mostro di prestazioni.

Lo schermo da 10,36 pollici LCD con tecnologia punch hole offre una qualità visiva incredibile. Con una risoluzione di 2000 x 1200 e una gamma di colori NTSC al 71%, ogni immagine è nitida, luminosa e realistica. E con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, non perderai mai un solo dettaglio delle tue attività preferite, che si tratti di guardare film, giocare o navigare su Internet.

Ma le sorprese non finiscono qui. La batteria da 7100mAh garantisce fino a 1,75 giorni di utilizzo continuo con una sola carica, mentre la ricarica rapida da 18W ti permette di tornare in azione in un batter d’occhio. Con 4GB di RAM e opzioni di memoria interna fino a 512GB, avrai spazio più che sufficiente per tutte le tue app, foto e video preferiti.

E grazie al supporto WiFi 5 e Bluetooth 5.1, la connettività è sempre veloce e affidabile, permettendoti di rimanere connesso ovunque tu vada.

In sintesi, se stai cercando un tablet che offra prestazioni straordinarie in un design elegante e portatile, non cercare oltre. Approfitta dello sconto del 36% su Amazon e acquista subito l’OPPO Pad Air, al prezzo speciale di soli 191,89 euro.

