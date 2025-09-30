OPPO Reno 13FS: boom di vendite su eBay per l'offerta speciale con coupon

Boom di vendite per l’ottimo OPPO Reno 13FS che offre 12GB di RAM per una potenza da vero e proprio computer. Questo smartphone sta andando a ruba su eBay grazie all’ottima offerta speciale con coupon che lo sta vendendo a un prezzo mai visto prima. Fai l’affare del giorno! Ordinalo ora a soli 276,54 euro, invece di 349,90 euro.

Con una mossa geniale, inserendo il Coupon SETTEMBRE25, eBay ti regala un extra sconto del 5% sul prezzo già in promozione. Così hai doppio risparmio su un telefono decisamente interessante per prestazioni elevate a un prezzo conveniente. Cosa stai aspettando? È normale che stia andando a ruba. Quindi non perdere altro tempo.

Con eBay l’OPPO Reno 13FS 5G può essere tuo anche in comode e pratiche rate a tasso zero. Attiva 3 pagamenti da soli 92,18 euro l’una senza interessi con PayPal o Klarna. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo così come la Garanzia Cliente eBay. La spedizione gratis veloce viene eseguita con GLS Espresso Nazionale.

OPPO Reno 13FS: molto più di uno smartphone, veloce come un computer

OPPO Reno 13FS 5G è lo smartphone perfetto per chi cerca risparmio senza rinunce. Le sue caratteristiche premium, incluse in un prezzo decisamente interessante e vantaggioso, lo rendono un vero e proprio best buy in questo momento su eBay. Concludi l’ordine a soli 276,54 euro con il Coupon SETTEMBRE25.

Questo telefono viene venduto con la certificazione 48 Mesi Fluency Protection. Si tratta di una garanzia che ne attesta la fluidità e l’affidabilità per almeno 4 anni. Le sue prestazioni di livello superiore sono in grado di supportare anche le app e i giochi più intensivi. Grazie al processore di ultima generazione è potente e reattivo.

Il display è fantastico. Con i suoi 6,67 pollici di tecnologia AMOLED assicura immagini super colorate e una fluidità estrema grazie alla frequenza di aggiornamento a 120Hz. Anche le fotocamere non scherzano. Scatta foto e riprendi video da vero professionista in un attimo, cogliendo ogni momento. Acquista il tuo OPPO Reno 13FS a soli 276,54 euro, invece di 349,90 euro.