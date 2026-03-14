 Oppo Reno 15 Pro 5G: medio gamma da prendere al volo con lo sconto eBay
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Oppo Reno 15 Pro 5G: medio gamma da prendere al volo con lo sconto eBay

Con sconto di oltre 186 euro su eBay oggi puoi avere il mitico Oppo Reno 15 Pro 5G da 512 GB, un medio gamma da prendere al volo.
Oppo Reno 15 Pro 5G: medio gamma da prendere al volo con lo sconto eBay
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Con sconto di oltre 186 euro su eBay oggi puoi avere il mitico Oppo Reno 15 Pro 5G da 512 GB, un medio gamma da prendere al volo.

Tieniti pronto perché ti stiamo segnalando una grandissima occasione per avere uno smartphone medio gamma eccezionale a un prezzo vantaggioso. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello l’Oppo Reno 15 Pro 5G a soli 612,20 euro, anziché 799 euro, applicando il codice promozionale PSPRMAR26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino non viene segnalato su eBay ma lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale e dunque potrai notare che ora c’è un risparmio di oltre 186 euro. In più puoi decidere di dilazionare il pagamento in tre comode rate da 214 euro circa a interessi zero con Klarna. Un’occasione da non farsi sfuggire.

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Oppo Reno 15 Pro 5G a questa cifra è super

L’Oppo Reno 15 Pro 5G è straordinario sia nelle prestazioni che nel design. Ha un fantastico display AMOLED da 6,32 pollici con frequenza di aggiornamento massima a 120 Hz ed è protetto da un Corning Gorilla Glass 7i. Pesa solo 188 grammi, ha uno spessore di appena 8 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere certificato IP69.

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Troviamo come processore il potente MediaTek Dimensity 8450 che viene supportato da ben 12 GB di RAM per spingere sull’acceleratore e dal sistema operativo ColorOS 16. Ha una memoria interna straordinaria da 512 GB, il Bluetooth 5.4 ed è Dual SIM. L’eccezionale batteria da 6200 mAh è in grado di durare tantissimo e supporta la ricarica super veloce da 80 W. Inoltre potrai scattare foto sensazionali grazie a una fotocamera posteriore con grandangolare da 200 MP, ultra grandangolare da 50 MP e teleobiettivo sempre da 50 MP. Ottima anche la fotocamera frontale per i selfie con sensore da 50 MP.

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Una promozione davvero interessantissima da non farsela scappare. Quindi corri su eBay e acquista il tuo Oppo Reno 15 Pro 5G a soli 612,20 euro, anziché 799 euro, applicando il codice promozionale PSPRMAR26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine subito potrai riceverlo direttamente a casa in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
14 mar 2026
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