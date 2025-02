OPPO Reno13 Series: design ricercato con un cuore AI

Il lancio della serie OPPO Reno13 rinnova il catalogo del brand, introducendo modelli caratterizzati da un design originale e dall’integrazione nativa di alcune funzionalità dedicate all’intelligenza artificiale. Abbiamo partecipato all’evento organizzato a Milano per la presentazione ufficiale: diamo uno sguardo alle new entry.

OPPO Reno13 Series: modelli e specifiche

Ci sono in totale quattro smartphone, differenziati per caratteristiche tecniche e fascia di prezzo. La punta di diamante mira a diventare uno dei protagonisti principali nella sua categoria per questa stagione, strizzando l’occhio a chi desidera allungare le mani su un dispositivo con ambizioni da top di gamma, ma affrontando una spesa più contenuta rispetto a quella dei flagship. Di seguito le parole di Isabella Lazzini, CMO di OPPO Italia.

L’intelligenza artificiale della Reno13 Series non è solo una funzionalità, è un cambiamento tangibile nella vita di ogni giorno. Dalla fotografia alla produttività, dalla personalizzazione all’intrattenimento, OPPO continua a dimostrare come la tecnologia possa essere un alleato potente e raffinato, capace di adattarsi perfettamente alle esigenze di chi la utilizza.

Qui sotto proponiamo un riassunto delle specifiche tecniche relative ai modelli annunciati. Per maggiori informazioni rimandiamo all’approfondimento pubblicato sulle pagine di Telefonino.net, dove abbiamo anche pubblicato la recensione del Reno13 Pro 5G.

OPPO Reno13 Pro 5G

Ecco le caratteristiche di OPPO Reno13 Pro 5G.

Display da 6,83 pollici con risoluzione FHD+ (2800×1271 pixel) da 120 Hz;

processore MediaTek Dimensity 8350 con CPU octa core e GPU ARM Turse G615;

12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 3.1;

fotocamere posteriori da 50 (84°, f/1.8) + 50 (ottica 1G3P, f/2.8) + 8 (116°, f/2.2) megapixel;

fotocamera frontale da 50 megapixel (90°, f/2.0);

connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Low Energy, NFC, GPS, USB-C;

batteria da 5.800 mAh con ricarica SUPERVOOC da 80 W;

certificazione IP69;

dimensioni 162,7×76,6×762 millimetri, peso 195 grammi.

OPPO Reno13 5G

Stesso cuore pulsante, ma design leggermente diverso per OPPO Reno13 5G.

Display da 6,59 pollici con risoluzione FHD+ (2760×1256 pixel) da 120 Hz;

processore MediaTek Dimensity 8350 con CPU octa core e GPU ARM Turse G615;

12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 3.1;

fotocamere posteriori da 50 (79°, f/1.8) + 8 (116°, f/2.2) + 2 (89°, f/2.4) megapixel;

fotocamera frontale da 50 megapixel (90°, f/2.0);

connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Low Energy, NFC, GPS, USB-C;

batteria da 5.600 mAh con ricarica SUPERVOOC da 80 W;

certificazione IP69;

dimensioni 157,9×74,7×7,2 millimetri, peso 181 grammi.

OPPO Reno13 F 5G

Non abbiamo ancora ricevuto conferme in merito alla scheda tecnica degli altri due modelli (che dovrebbe comunque replicare quella già vista in altri territori. Il primo è OPPO Reno13 F 5G.

Vale lo stesso anche per OPPO Reno13 FS 5G.

Lo smartwatch OPPO Watch X2

Non solo smartphone: c’è spazio anche per uno smartwatch. Si tratta di OPPO Watch X2, proposto in Italia nelle colorazioni Summit Blue (visibile qui sotto) e Lava Black. Tra i punti di forza segnaliamo la piattaforma Wear OS 5 preinstallata e l’autonomia dichiarata che può arrivare fino a 16 giorni con una sola ricarica. Dai uno sguardo alle pagine di Telefonino.net per approfondire.

Gli auricolari OPPO Enco Buds3 Pro

La panoramica sulle novità annunciate si conclude con OPPO Enco Buds3 Pro, nell’immagine qui sotto. Sono gli auricolari true wireless sui quali il brand punterà in questa stagione, soprattutto in virtù di un’autonomia fino a 54 ore e di un elevato rapporto qualità-prezzo. Tutti i dettagli su Telefonino.net.

Prezzi e disponibilità

I dispositivi presentati sono in vendita da oggi, ad eccezione dello smartwatch che arriverà più avanti e degli auricolari wireless acquistabili tra pochi giorni. Gli smartphone rimarranno in preordine fino al 6 marzo. Di seguito i prezzi fissati per l’Italia e le colorazioni previste.