OPPO Reno14: lancio di tre smartphone il 2 settembre

La nuova serie OPPO Reno14 debutterà in Italia il prossimo 2 settembre. Durante l’evento di Milano verranno mostrati tre modelli della serie: Reno14 5G, Reno14 F 5G e Reno14 FS 5G. Nel frattempo è possibile effettuare la registrazione sul sito ufficiale per ottenere uno sconto fino a 50 euro. Il produttore cinese annuncerà anche il Watch X2 Mini.

OPPO Reno14: specifiche complete

I tre modelli della serie Reno14 condividono lo stesso design, quindi sono praticamente indistinguibili dall’esterno. Anche la dotazione hardware differisce poco da uno smartphone all’altro. Tutti hanno ricevuto le certificazioni IP69 e MIL-STD 810H, quindi resistono a polvere, acqua e urti. OPPO Reno14 5G ha uno schermo AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione di 2760×1256 pixel e refresh rate fino a 120 Hz.

Queste sono le altre specifiche: processore MediaTek Dimensity 8350, 12 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di storage UFS 3.1, fotocamere posteriori da 50, 8 e 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display, batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 80 Watt. Il sistema operativo è ColorOS 15.0.2 basato su Android 15.

OPPO Reno14 F 5G ha invece uno schermo OLED da 6,57 pollici con risoluzione di 2370×1080 pixel e refresh rate fino a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di storage UFS 3.1, espandibile con schede microSD fino a 2 TB.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50, 8 e 2 megapixel (principale, ultra grandangolare e macro), fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display, batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 45 Watt. Il sistema operativo è ColorOS 15.0.2 basato su Android 15.

OPPO Reno14 FS 5G è identico al precedente modello, ma ci sono 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Tra il 2 e il 30 settembre è possibile ottenere uno sconto di 50 euro per l’acquisto del Reno14 5G e di 30 euro per l’acquisto di Reno14 F 5G e Reno14 FS 5G.