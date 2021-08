OPPO Reno4 Z 5G in super offerta: più di 170 euro di sconto

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone non puoi non posare i tuoi occhi su OPPO Reno4 Z 5G, il telefono in super sconto su Amazon. Con un ribasso del 43% lo paghi appena 226,19€ risparmiando circa 172 euro sul prezzo di listino.

Con le spedizioni Prime lo ricevi in appena un giorno lavorativo, altrimenti sono sempre gratuite le consegne.

OPPO Reno4 Z 5G: cosa devi sapere su questo smartphone

Lo smartphone di OPPO è un vero portento. Questo modello in particolare è disponibile in colorazione Ink Black che oltre ad essere bellissima è finanche elegante. Curato nei minimi particolari, ti offre la possibilità di avere un dispositivo eccezionale a prezzo conveniente.

Con il suo processore Mediatek, gli 8 GB di RAM e i 128 GB di memoria di archiviazione ci fai praticamente di tutto. Dalle applicazioni al gaming mobili. Inoltre ha un display ampio e di qualità elevata, in particolar modo parliamo di un pannello da 6,57 pollici in Full HD+ che ti fa godere finanche i contenuti in streaming come se fossi al cinema.

Vera particolarità di questo smartphone è che ha due fotocamere frontali. Hai sentito bene, in poche parole ti scatti dei selfie in qualità eccezionale potendo fare affidamento su due lenti differenti. Neanche la fotocamera posteriore scherza visto che è composta da una quad camera con obiettivo principale da 48 megapixel.

Hai bisogno di ore e ore di autonomia? Con la batteria da 4000mAh che si ricarica in modo rapido stai una favola. Non mancano ovviamente il supporto a due schede SIM e alla connettività 5G.

Acquista subito il tuo OPPO Reno4 Z 5G su Amazon a soli 226,19€. Lo ricevi a casa in uno o due giorni se possiedi un abbonamento Prime attivo. In caso contrario hai le consegne gratuite in tutta Italia se opti per quelle effettuate nei punti di ritiro.