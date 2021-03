Uno smartphone dall’elevato rapporto qualità-prezzo, compatibile con i network mobile di ultima generazione e progettato per offrire un’esperienza multimediale senza compromessi: oggi Oppo Reno4 Z 5G può essere acquistato approfittando di un forte sconto a 239,99 euro su Amazon oppure a 237,49 euro su eBay inserendo il codice “PITMAR21” (senza virgolette) in fase di acquisto. Ognuno scelga lo store che preferisce.

Offerta Oppo Reno4 Z 5G: scegli il tuo store

Le specifiche tecniche sono di fascia alta: ampio display 120 Hz da 6,57 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel, processore octa core MT6873V con GPU Mali-G57, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore (48-8-2-2 megapixel), doppia fotocamera frontale (16+2 megapixel) e batteria da 4.000 mAh. Si tratta di un modello dual sim. Per altre informazioni far riferimento alla scheda completa del prodotto.

Lato software, il sistema operativo è Android con il pieno supporto a tutte le applicazioni distribuite su Play Store. Tutto questo in Oppo Reno4 Z 5G, oggi proposto in offerta a 239,99 euro su Amazon e a 237,49 euro su eBay (inserendo il codice citato in apertura) in fase di acquisto: ognuno scelga lo store che preferisce.