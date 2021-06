Oppo Reno4 Z: gli sconti continuano dopo il Prime Day

Oppo Reno4 Z è in offerta su Amazon a soli 247,40€. Il ribasso del 38% rende il prezzo di listino più conveniente attraverso uno sconto effettivo di 152,59€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Le specifiche tecniche di Oppo Reno4 Z, lo smartphone 5G

Oppo Reno4 Z si presenta come un dispositivo elegante e di fascia media. Il suo lato estetico è stato curato nei minimi particolari per offrire agli utenti uno smartphone degno di nota. Oggi è disponibile in colorazione Dew White.

Il suo display è un pannello da 6,5 pollici che vanta un refresh rate da 120Hz. Grazie alle cornici sottili, la visione è resa immersiva e soddisfacente. Inoltre la doppia fotocamera frontale non crea alcun fastidio.

Il processore montato è un MediaTek Dimensity 800 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni sempre in linea e dinamiche. Purtroppo la memoria non è espandibile.

Spicca il comparto fotografico che, come anticipato, si distingue grazie alla doppia fotocamera per selfie. Sulla scocca posteriore è presente una quad camera con obiettivo principale da 48 megapixel. Inoltre si possono scattare favolose foto anche in modalità notte mediante la tecnologia Ultra Dark Mode.

La batteria ha una capacità di 4000mAh e si alimenta mediante ricarica rapida Super VOOC a 18W.

Lo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 5G.

Puoi acquistare Oppo Reno4 Z su Amazon a soli 247,40€ in colorazione Dew White. Acquistalo oggi e ricevilo in sole 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma operate in una settimana. Lo smartphone è acquistabile anche a rate mediante il programma a tasso zero CreditLine di Confidis. Sceglilo in fase di pagamento per saperne di più.