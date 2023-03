OPPO Reno8: smartphone 5G con fotocamera da 100MP, primo sconto Amazon

OPPO Reno8 è uno smartphone midrange di ultima generazione che oggi, nella sua versione esclusiva Amazon, si presenta con un primo sconto importante. Acquistandolo adesso puoi risparmiare infatti ben 60 euro sul listino e, incluso nella confezione, trovi anche un pratico supporto magnetico per auto.

Con disponibilità immediata potrai riceverlo a casa già domani scoprendo un dispositivo economico per quello che può offrire nella sua fascia di prezzo.

OPPO Reno8: una scheda tecnica da non sottovalutare

OPPO Reno8 si contraddistingue per un ricco comparto di fotocamere con un obiettivo primario da 100 megapixel affiancato da una microlente e un sensore bianco e nero da 2 megapixel e una fotocamera frontale da 32 megapixel.

Ottimi sensori che sono esaltati dal display da 6.43 pollici di tipo AMOLED con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento a 90Hz e protezione visiva. La batteria da 5000mAh ti assicura una lunga durata, che va oltre la singola giornata, mentre per il resto puoi contare su 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile.

Il prezzo è scontato oggi di 60 euro, per la prima volta dal lancio, in questa versione esclusiva per Amazon che include anche il supporto auto magnetico ufficiale. Un pacchetto completo di tutto con un gran risparmio: non fartelo scappare.

