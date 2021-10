OPPO sport tracker: BOMBA -50% solo per oggi

Anche Oppo ha il suo smart band e oggi è il giorno ideale per chi vuol metterselo al polso. Se riesci ad approfittarne prima che l'offerta scada (nel giro di poche ore), infatti, lo sconto è di quelli massimi: -50%, con prezzo che crolla da 50 a 24,9 euro nel giro di poche ore. Frequentemente si è potuto trovare il device a poco più di 30 euro, ma al livello odierno si tratta di una prima assoluta, di breve durata e di immediata convenienza – per chi arriva in tempo.

Oppo, smartband a prezzo dimezzato

Forma e caratteristiche sono quelli tradizionali, ormai standard, del settore. La firma, però, in questo caso è Oppo: quello che è uno dei brand in maggior evidenza nel mondo della telefonia – anche in Italia – punta ora a mettere al polso anche uno strumento pensato per l'allenamento e l'attività sportiva. Leggero e resistente, con cinturino morbido e display da 1,1 pollici, si candida a diventare il tuo compagno di corsa, di pedalata o di camminata.

Non solo: la resistenza a ben 5 atmosfere sott'acqua ti consente di portarlo anche in piscina e comunque di sfruttare senza timori le sue 12 modalità di allenamento con ben 12 giorni di autonomia. La ricarica? appena 90 minuti. Insomma, puoi mettertelo al polso come un vero e proprio orologio da soli 24,9 euro, ma con tutte le funzioni per il tracciamento della strada percorsa, del battito cardiaco, delle fasi di sonno, della saturazione di ossigeno nel sangue e altro ancora.

Se vuoi usarlo per correre, inizia ora: mettilo subito nel carrello o questo -50% andrà a svanire troppo rapidamente per non essere un rammarico. Poi però i click non basteranno più: una volta al polso, dovrai iniziare a muovere anche le gambe. Subito.