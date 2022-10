OPPO Watch Free a metà prezzo: solo 49€ su Amazon

OPPO Watch Free è un piccolo smartwatch ideale per l’attività fisica e il monitoraggio della salute che su Amazon puoi acquistare a tempo limitato ad un prezzo eccezionale: solo 49 euro, grazie allo sconto del 50% applicato sul listino.

Lo aggiungi adesso al carrello e con Amazon Prime hai la spedizione gratuita ed immediata.

OPPO Watch Free: a questo prezzo semplicemente imperdibile

Per meno di 50 euro dunque puoi portarti a casa uno smartwatch dotato di schermo AMOLED da 1.64 pollici pensato per fornirti un’ampia visibilità in qualsiasi condizione di luce: il display è stato rinforzato per renderlo più resistente a graffi e urti.

Per lo sport hai più di 100 modalità di allenamento preimpostate, che includono corsa, nuoto e numerose discipline. L’orologio è in grado di riconoscere automaticamente l’inizio e la fine dell’allenamento, monitorando nel frattempo battito cardiaco e calorie bruciate.

Oltre a questo, OPPO Watch Free è in grado di monitorare la qualità del sonno durante la notte, con report dettagliati che puoi consultare direttamente sul tuo smartphone. Con la ricarica rapida, puoi contare su un’autonomia che dura fino a 14 giorni.

Compatibile con Android e iOS, è lo smartwatch perfetto se vuoi spendere poco e avere comunque indossabile perfetto per numerose esigenze. Oggi e per poco tempo è tuo a soli 49 euro: un prezzo regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.