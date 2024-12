Optimus, il robot umanoide di Tesla cammina all'esterno

Tesla non è solo auto elettriche all’avanguardia. L’azienda di Elon Musk, infatti, ha messo in cantiere anche progetti di robotica davvero ambiziosi. Uno di questi è Optimus. Il robot umanoide sarà in grado di svolgere le mansioni più pesanti e ripetitive al posto nostro, ma anche di darci una mano in casa con le faccende quotidiane.

Robot Optimus di Tesla cammina all’esterno su terreni difficili

Optimus per ora resta ancora un prototipo, ma Tesla ci aggiorna costantemente sui suoi miglioramenti. Qualche tempo fa avevamo visto la sua nuova mano super agile, capace di movimenti precisissimi. Ora invece è il turno delle gambe: in un video diffuso su X, Optimus muove i suoi primi passi all’aria aperta, su un terreno accidentato ben diverso dai pavimenti lisci di fabbriche e laboratori.

Daily walks help clear your mind pic.twitter.com/dUsW58trS6 — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 9, 2024

La particolarità è che Optimus cammina “alla cieca”, senza fare affidamento su telecamere o altri sistemi di visione. Come spiega Milan Kovac, responsabile del progetto, il robot sfrutta unicamente i sensori integrati per mantenere l’equilibrio. E non solo: il suo computer di bordo riesce a elaborare tutte queste informazioni in un battito di ciglia, in appena 2-3 millisecondi. Niente male per un “bebè” robotico!

In futuro i robot saranno ovunque…

Nonostante questi progressi, gli ingegneri di Tesla non si accontentano. L’obiettivo è dotare Optimus di un sistema visivo, che gli permetta di pianificare meglio i suoi movimenti. Inoltre, si lavorerà per rendere la sua andatura ancora più naturale e fluida, degna di un vero essere umano. E visto che prima o poi anche i robot inciampano, Optimus imparerà pure a cadere in modo “intelligente” per ridurre al minimo i danni (dovremmo imparare anche noi!).

Un robot capace di muoversi nel mondo reale apre scenari infiniti. Oltre che nelle fabbriche Tesla, in futuro Optimus potrebbe trovare impiego in tantissimi altri settori. Gli esperti stimano che il business dei robot umanoidi crescerà a dismisura nei prossimi anni, fino a valere decine di miliardi. Secondo Elon Musk nel 2040 i robot saranno addirittura più numerosi degli umani. Fantasia o profezia? Lo scopriremo solo vivendo…