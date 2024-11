Optimus, il robot di Tesla, ha una nuova mano super agile

Tesla non smette mai di stupirci. L’azienda di Elon Musk è famosa soprattutto per le sue auto elettriche, ma da qualche tempo si è lanciata anche nella robotica con Optimus, il suo robot umanoide. E i progressi che sta facendo sono impressionanti.

Tesla, nuova mano per robot Optimus più agile

L’ultima novità? Una mano completamente ridisegnata, che ha raddoppiato i suoi “gradi di libertà”. In parole povere, la mano e l’avambraccio di Optimus sono diventati molto più agili e precisi. Ora ha ben 22 gradi di libertà nella mano e 3 nell’avambraccio. Il risultato è che il robot riesce ad afferrare e lanciare palline da tennis con una destrezza quasi umana.

Got a new hand for Black Friday pic.twitter.com/x3gQrsbYAQ — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) November 28, 2024

Milan Kovac, il capo ingegnere del progetto, ha precisato che questa non è ancora la versione finale. Entro fine anno, il suo team dovrà migliorare il “tatto” del robot, rendere più resistenti i tendini artificiali e alleggerire l’avambraccio. Ma la strada è quella giusta.

Un robot così agile serve a sostituirci nei lavori più ripetitivi, noiosi o pericolosi. Almeno, questo è l’obiettivo dichiarato di Tesla. In futuro, però, Optimus potrebbe anche diventare un perfetto aiutante domestico. Chissà, magari un giorno ci porterà anche le pantofole!

Optimus, la gallina dalle uova d’oro di Tesla

In ogni caso, per Tesla questo robot rappresenta un investimento strategico. Stando alle stime dell’azienda, il mercato dei robot umanoidi nei prossimi anni potrebbe valere decine di miliardi di dollari. Elon Musk si è spinto anche oltre. Secondo lui, entro il 2040 i robot umanoidi potrebbero superare numericamente gli esseri umani sulla Terra… Oddio, speriamo proprio di no!