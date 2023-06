Opyn Pay Later: pagamenti flessibili e sicuri nel settore B2B

Il pagamento a rate non è una novità, né nel mondo privato né per le aziende. Man mano però che la tecnologia cresce, di pari passo aumentano anche le aspettative in termini di flessibilità e sicurezza. Di conseguenza, si rendono necessari nuovi strumenti di dilazione più flessibili e veloci. Un esempio concreto? Il buy now Pay Later, meglio conosciuto con l’acronimo Bnpl. Tenendo a battesimo il servizio Opyn Pay Later, la fintech milanese Opyn è la prima nel mercato italiano ad applicare il concetto di Bnpl totalmente flessibile al settore B2B. In breve, Opyn Pay Later consente di offrire ai clienti business-to-business di pagare a rate.

A questo servizio poi se ne aggiungono altri, tutti correlati alla gestione delle vendite B2B. Alcuni esempi: oltre alla gestione semplificata di ordini e incassi, il servizio include l’analisi creditizia dei clienti, il supporto al recupero crediti in aggiunta a consulenza commerciale, amministrativa e di marketing.

Opyn Pay Later: parola d’ordine flessibilità

Oltre ad essere l’unica in Italia a permettere la personalizzazione al 100% del numero di rate, importo e scadenza della singola rata, Opyn Pay Later presenta diversi vantaggi sia per i fornitori B2B che per i loro clienti. Il principale vantaggio del servizio di “buy now Pay Later” è legato alla flessibilità. Ogni fornitore ha la facoltà di scegliere la forma di pagamento dilazionato da proporre per ogni transazione, sia online che in negozio. Oltre alla formula, è possibile impostare in automatico anche importo e data delle rate. Così facendo, il servizio ideato da Opyn viene incontro alle necessità da un lato dei fornitori e dall’altra parte dei clienti.

Flessibilità fa rima anche con la scelta del miglior servizio connesso al proprio business. Al momento la piattaforma all-in-one di Opyn propone sia servizi finanziari che amministrativi.

Sotto la voce dei servizi finanziari si annoverano:

valutazione creditizia

piani di pagamento rateali flessibili

anticipo del credito

Questi invece sono i servizi amministrativi:

gestione digitalizzata di ordini e incassi

recupero crediti

Gli altri vantaggi di Opyn Pay Later

Nella lista dei vantaggi di Opyn Pay Later non figura però soltanto la flessibilità. I clienti B2B che si rivolgono alla soluzione della fintech milanese Opyn possono ad esempio contare su una piattaforma sicura dove ricevere i pagamenti.

Un ulteriore vantaggio è l’esperienza 100% digitale, che consente di ottenere una semplificazione amministrativa impareggiabile. Da una parte i fornitori business-to-business generano un link di pagamento in pochi secondi, dall’altra i clienti non devono far altro che inserire una carta di debito o di credito. Così facendo, l’addebito delle rate diventa automatico.

Da tutto questo ne conseguono anche meno insoluti, con migliori flussi di tesoreria e incassi puntuali. Riguardo a ciò, è interessante sottolineare che la fintech Opyn si occupa anche della Soft Collection, cioè dell’attività di recupero crediti nell’eventualità di ritardo di pagamenti.

Un ulteriore vantaggio della piattaforma Opyn Pay Later è l’azzeramento dei costi fissi. Per usufruire del servizio non occorre pagare un costo di attivazione né un canone di abbonamento mensile, ma solo le commissioni sulle transazioni dei clienti.

Opyn: oltre 10 anni di esperienza nel credito

Grazie all’innovativo servizio nel settore business-to-business, la fintech italiana Opyn – che vanta un’esperienza pluridecennale nella valutazione creditizia con oltre 1,7 miliardi di finanziamenti erogati – si pone come punto di riferimento per i pagamenti all’interno del settore B2B.

Opyn è la fintech italiana con oltre 10 anni d’esperienza, che offre tre servizi rivolti alle imprese e alle istituzioni finanziarie: Opyn Universe, Opyn Now e Opyn Pay Later. Con Opyn Universe la società permette a istituti finanziari e corporate di integrare il proprio software as a service e di includere così la velocità e l’efficienza della fintech direttamente all’interno dei propri processi.

Da Opyn Universe nasce Opyn Now, per affiancare alla tecnologia proprietaria i servizi di credito digitale alle imprese per conto dei propri clienti e partner (banche, asset manager e aziende non finanziarie). Con Opyn Now la fintech ha indirettamente supportato oltre 6.000 aziende, favorendo l’erogazione di più di 1,7 miliardi di credito e affermandosi come leader europeo nel lending as a service.

Da novembre 2022, Opyn ha lanciato Opyn Pay Later, il primo servizio di Buy Now Pay Later B2B in Italia. La piattaforma tecnologica all-in-one permette di offrire pagamenti rateali online, in negozio e a distanza ai propri clienti con la massima flessibilità e sicurezza.

Grazie ai propri servizi di lending as a service, Opyn riesce a dare un contributo concreto all’economia reale e alla digitalizzazione delle imprese.