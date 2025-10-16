Torna l'ora solare, dormiremo un'ora in più: quando?

Sta per tornare l’ora solare. La data da cerchiare in rosso sul calendario per regolare gli orologi è quella del 26 ottobre. Nella notte tra sabato e domenica, alle ore 3 le lancette dovranno essere spostate indietro di 60 minuti. Naturalmente, per quelle digitali di dispositivi come smartphone, tablet e computer la modifica sarà automatica.

L’ora solare tornerà domenica 26 ottobre

Regolare orologi e sveglie in modo da allinearli con il ciclo naturale del Sole ha inevitabilmente un impatto anche su di noi. C’è chi accusa il colpo e impiega qualche giorno prima di digerire il nuovo ritmo e abituarsi, altri si accorgono a malapena del cambiamento.

Perché lo si fa? Almeno teoricamente, l’ora solare è quella che meglio segue il ciclo naturale, contribuendo a ridurre stress e stanchezza. Al mattino, l’alba arriva in anticipo e aumenta il periodo di luce a disposizione per chi si alza presto. L’altra faccia della medaglia è però il buio che scende già nella seconda parte del pomeriggio.

Nell’ultima settimana di marzo si tornerà poi all’ora legale, con l’inizio della primavera. L’avvicendarsi tra le due convenzioni ha effetti positivi anche in termini di risparmio energetico. Secondo le stime di Terna, in poco più di un semestre permette di ridurre le spese in Italia per circa 100 milioni di euro, abbattendo i consumi di 330 milioni di kWh.

Non dovevamo eliminare quella legale?

In Europa, si discute ormai da anni della possibilità di eliminare quella legale, ma la proposta non ha mai preso piede, complice anche una tempistica sfortunata: è stata avanzata nel 2019, poco prima della pandemia e dell’esplosione delle nuove crisi internazionali. Di certo non lo scenario più favorevole per introdurre un cambiamento culturale ancor prima che normativo.

Non tutti i paesi spostano le lancette. Anzi, solo il 25% della popolazione mondiale lo fa. Sono rappresentati dal blu nell’immagine qui sopra.