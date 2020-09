Sarà Oracle il Trusted Tech Partner di TikTok

Alla fine la spunterà Oracle: il gruppo californiano, che di recente ha ufficializzato una trimestrale andata oltre le aspettative, diventerà Trusted Tech Partner di TikTok per quanto riguarda l’attività della piattaforma negli Stati Uniti. È quanto riportato nel fine settimana da alcune fonti, manca solo la conferma. L’annuncio dovrebbe essere ormai dietro l’angolo.

TikTok: Microsoft fuori dai giochi, la spunta Oracle

La situazione sembra dunque poter evolvere nella direzione auspicata da alcuni esponenti dell’amministrazione USA. Non si tratterebbe di una vera e propria vendita: piuttosto l’azienda americana affiancherà la cinese ByteDance nella gestione del social network oltreoceano, fornendo le proprie competenze in fatto di compliance e soprattutto la propria infrastruttura cloud sgombrando così ogni dubbio o perplessità in merito alle modalità di raccolta e trattamento dei dati. Uno scenario piuttosto simile a quello ipotizzato su queste pagine solo pochi giorni fa.

Se ne saprà di più a breve. Il termine ultimo fissato da Washington entro il quale dovrà essere ufficializzata l’operazione è quello del 20 settembre. In caso di mancato accordo la piattaforma potrebbe andare incontro a un ban e non essere più accessibile per gli utenti a stelle e strisce.

Riportiamo infine in chiusura il breve comunicato con il quale Microsoft rende noto di aver visto rifiutata la propria proposta di acquisizione del business relativo a Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Fino ai giorni scorsi il gruppo di Redmond era dato da più parti come favorito.