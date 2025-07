Oral-B iO 3N è il regalo del Prime Day 2025, kit al completo

Oral-B iO 3N è un sistema di pulizia perfetto per rendere l’igiene orale profonda e allo stesso tempo quotidiana. Non c’è bisogno di andare dal dentista così spesso quando ti prendi cura dei tuoi denti e con il kit completo, non c’è niente di più facile. Grazie al Prime Day 2025 l’occasione è sotto al tuo naso: approfitta immediatamente del 57% che stronca il prezzo originale e mettilo nel carrello con 59,99 euro. Questo sì che è un affare!

Visto che arriva con tutto ciò di cui hai bisogno, mettere immediatamente in azione Oral-B iO 3N è un gioco da ragazzi. Nel caso tu volessi usarlo con più persone in famiglia, basta acquistare delle testine (originali o compatibili) aggiuntive e sostituirle in base all’utente. Ma veniamo a noi, il kit contiene al suo interno lo spazzolino elettrico, la testina di ricambio, la custodia da viaggio, la base di ricarica e lo spazzolino Gengive & Smalto Pro Repair.

Grazie alla sua base di ricarica che funziona anche come stand, tenerlo direttamente sul mobile del bagno è comodo. Anche se non lasci la presa collegata, sappi che è difficile trovarlo scarico perché lo spazzolino è dotato di una batteria che dura diverse settimane. Per questo motivo ti viene data la custodia da viaggio: lo porti con te anche in vacanza. Scegli una delle modalità di spazzolamento e rispetta le tue esigenze. Le micro-vibrazioni create dal sistema sono in grado di rimuovere il 100% in più di placca rispetto al classico spazzolino e a prendersi cura dei denti raggiungendo anche gli spazi più difficili. Per tutelare la tua sicurezza c’è il sensore di pressione che ti avvisa con una luce rossa se applichi troppa forza e poi non manca neanche il timer integrato.

A soli 59,99 euro al Prime Day 2025, Oral-B iO 3N è lo spazzolino da acquistare subito.