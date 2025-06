Oral-B iO 6N manda in pensione il dentista: kit completo a metà prezzo

Con uno spazzolino elettrico di ultima generazione, prendersi cura dei denti è un gesto quotidiano e soprattutto semplice. Non c’è modo di sbagliare o di creare danni ed è per questo che è un sistema invincibile e consigliato dai dentisti. Un prodotto come Oral-B iO 6N manda il tuo in pensione, almeno per i problemi più comuni come placca e carie. Il kit completo mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno, non sprecare l’occasione ora che è a metà prezzo. Con soli 119,97 euro su Amazon, lo metti nel carrello e risparmi esattamente il 52%.

Oral-B iO 6N è lo spazzolino elettrico che analizza in tempo reale come lavi i denti e ti offre anche informazioni e consigli su come migliorare. Tutto questo avviene sul display interattivo posizionato proprio sul manico del prodotto: semplice da visualizzare a da utilizzare per rendere la pulizia quotidiana un momento divertente, ad esempio, per i più piccoli. Rispetto ai metodi più classici, le microvibrazioni prodotte eliminano il 100% in più della placca e rendono le gengive più sane in poche settimane di utilizzo. Infatti non spostano la placca da un dente all’altro ma la eliminano a tutti gli effetti raggiungendo altresì spazi difficili e più nascosti all’interno della bocca.

Puoi scegliere tra 5 modalità di spazzolamento e fare affidamento sull’intelligenza artificiale, sul sensore di pressione e sul timer integrato. All’interno del kit trovi tutto ciò che ti occorre ossia: lo spazzolino, 2 testine di ricambio (o da usare con il resto della famiglia), una custodia da viaggio, una custodia per le testine aggiuntive, lo stand di ricarica e il dentifricio Pro Expert. Naturalmente la batteria del prodotto è un’altra caratteristica vincente e che offre fino a 2 settimane di utilizzo con una sola carica.

Metti nel carrello il tuo Oral-B iO 6N a soli 119,97 euro con il kit completo su Amazon. Lo sconto del 52% è l’occasione che stavi aspettando.