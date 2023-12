Oral-B iO6, lo spazzolino elettrico con l'IA

A poche ore dalla vigilia di Natale, è ancora possibile effettuare l’ordine su Amazon di Oral-B iO6 con la certezza di ricevere lo spazzolino elettrico entro domani. Dotato di tecnologia magnetica e con un’esclusiva testina rotante, si occupa dell’igiene orale attraverso micro-vibrazioni che assicurano una sensazione di freschezza e pulizia profonda.

Igiene orale e IA con Oral-B iO6

Il cuore hi-tech del prodotto è quello che fa leva su un’intelligenza artificiale in grado di fornire consigli mirati a chi lo utilizza, analizzando lo stile di spazzolamento e attraverso consigli utili per raggiungere le zone più difficili. Inoltre, ci sono un sensore di pressione che rileva quando si preme troppo forte contro denti e gengive, avvisando immediatamente, e un display interattivo che, oltre a salutare all’accensione, permette di selezionare velocemente le modalità preimpostate: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda e Sbiancante. Per tutti gli altri dettagli, fare riferimento alla descrizione completa.

Non a caso, è ispirato agli strumenti dei dentisti e raccomandato dagli addetti al lavori, per chi vuole ottenere un risultato professionale. Non è tutto, come riportato nella descrizione completa, c’è anche la connettività Bluetooth per il collegamento wireless con lo smartphone. Qui sotto un’immagine di quanto contenuto nella confezione.

Quando si passa da uno spazzolino manuale ad uno elettrico si migliora la propria igiene dentale. Ma quando si passa dallo spazzolamento elettrico a iO, si va oltre l’ordinario per un’esperienza davvero straordinaria che potrai vedere, ascoltare e sentire.

È possibile acquistarlo su Amazon al prezzo di 99,99 euro con una confezione di dentifricio Protezione Gengive e Scudo Antibatterico Pulizia Profonda da 75 ml inclusa.

Nel momento in cui è scritto e pubblicato questo articolo, chi effettua subito l’ordine riceverà lo spazzolino elettrico Oral-B iO6 con la consegna gratuita entro domani, dunque prima di Natale. Consigliamo di dare un’occhiata alla scheda del prodotto per verificare eventuali ritardi.