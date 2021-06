Oral-B Smart non lava solo i denti: insegna a lavarli

Gli spazzolini elettrici hanno vissuto una forte crescita negli ultimi anni grazie alla migliorata qualità delle testine, all'aumentata autonomia delle batterie e ad una tecnologia sempre più raffinata che ha reso questi strumenti particolarmente utili per l'igiene orale. Ma c'è un modello che ha un valore in più rispetto agli altri: in mano ad un adulto, infatti, può correggerne le abitudini; in mano ad un bambino, può insegnare il modo migliore per spazzolare al meglio la propria dentatura. Questo modello è ora tra i grandi sconti del Prime Day 2021: Oral-B Smart 4 4500 CrossAction, un kit originariamente disponibile per 134,90 euro, crolla a 58,99 euro (-56%) e diventa un'immediata opportunità di risparmio e di formazione.

Oral-B, lo spazzolino con Bluetooth

A cosa potrà mai servire uno spazzolino con il bluetooth? A molte cose. Ad imparare, anzitutto.

A caratterizzare il modello vi sono un timer incluso per misurare il tempo di spazzolamento; un sensore di pressione per valutare la qualità dello spazzolamento; un'app che raccoglie i dati e li elabora, così da consigliare migliori strategie di spazzolamento e istruire sulle pratiche da correggere per garantirsi la miglior igiene orale possibile.

Lo spazzolino dialoga con lo smartphone attraverso il bluetooth. Ovviamente non si userà lo smartphone ad ogni lavaggio, ma lo si potrà utilizzare per comprendere se si sia migliorata la propria pratica e se le proprie abitudini di lavaggio siano in grado di garantire buoni risultati nel tempo. Disponibile anche la custodia da viaggio, per avere sempre appresso un assistente vero e proprio che ottimizza la pulizia dei tempi e garantisce la salute delle gengive.

Non è mai troppo tardi per imparare a lavarsi i denti per davvero. Ma tra due giorni sarà troppo tardi per approfittare di un'offerta che abbatte il prezzo di questa opportunità.