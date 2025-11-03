Ordini e associazioni, la gestione diventa digitale con Actainfo

La trasformazione digitale è ormai un passaggio obbligato per tutti gli ordini professionali e le associazioni che vogliono migliorare l’efficienza e garantire trasparenza ai propri iscritti.

Gestire albi, adesioni e comunicazioni tramite sistemi tradizionali è complesso e costoso. Servono strumenti integrati, sicuri e conformi alle normative.

Per rispondere a questa esigenza, Actainfoha sviluppato due piattaforme complementari: AlboPro e ActaIscrizioni. Due soluzioni che, insieme, semplificano la gestione quotidiana degli enti e migliorano l’esperienza degli iscritti.

AlboPro: la gestione digitale dell’albo professionale

AlboPro è la piattaforma completa per la gestione di albi, elenchi e registri associativi.

Tutti i dati degli iscritti – anagrafica, titoli, PEC, quote, documenti, formazione – vengono gestiti in un unico sistema cloud, accessibile in modo sicuro da ogni dispositivo.

Con AlboPro, la pubblicazione online dell’albo diventa automatica e sempre aggiornata, in piena conformità agli obblighi di trasparenza. Le informazioni sono consultabili in tempo reale, mentre l’ente mantiene il pieno controllo delle modifiche e delle comunicazioni.

La piattaforma integra anche strumenti per invii automatici di email e PEC, gestione di pagamenti tramite PagoPA, e reportistica avanzata per monitorare attività e scadenze.

Funzionalità principali

Gestione completa degli iscritti e dei documenti digitali

Pubblicazione automatica e conforme dell’albo online

Integrazione con PagoPA e protocolli PEC

Dashboard amministrativa e comunicazioni integrate

Archiviazione sicura e conforme al GDPR

Con AlboPro, gli enti riducono tempi e costi di gestione, eliminano la carta e migliorano la qualità del servizio verso gli iscritti.

ActaIscrizioni: iscrizioni e adesioni online, in pochi clic

ActaIscrizioni è la soluzione web che digitalizza l’intero processo di iscrizione o adesione.

Gli utenti compilano la domanda online, caricano i documenti, effettuano i pagamenti e monitorano l’avanzamento della pratica.

Tutti i dati vengono automaticamente integrati in AlboPro, evitando duplicazioni o errori manuali.

Il sistema prevede un workflow configurabile, che permette agli uffici di gestire in modo chiaro le fasi di verifica e approvazione, garantendo tracciabilità e sicurezza.

Caratteristiche principali

Moduli personalizzati per iscrizioni e adesioni

Caricamento documenti e pagamento elettronico integrato

Notifiche automatiche sullo stato della pratica

Integrazione diretta con AlboPro

Sicurezza e conformità alle normative vigenti

Con ActaIscrizioni, la gestione delle iscrizioni diventa veloce, trasparente e completamente digitale.

Un ecosistema integrato per Ordini e Associazioni

L’integrazione tra AlboPro e ActaIscrizioni crea un ecosistema unico per la gestione digitale degli iscritti.

Dalla richiesta di adesione fino alla pubblicazione dell’albo online, tutto avviene in modo automatizzato e tracciabile.

Vantaggi principali

Automatizzazione dei processi di iscrizione e aggiornamento dati

Albo pubblico aggiornato in tempo reale

Gestione integrata di PEC, comunicazioni e pagamenti

Maggiore trasparenza e riduzione della burocrazia

Il risultato è un sistema moderno, efficiente e sostenibile, che semplifica la vita di segreterie, iscritti e amministrazioni.

Actainfo: esperienza, tecnologia e supporto continuo

Con una lunga esperienza nella digitalizzazione degli enti professionali e istituzionali, Actainfo accompagna i propri clienti in un percorso completo: analisi, personalizzazione, formazione e assistenza continua.

L’obiettivo è chiaro: semplificare la burocrazia, migliorare la produttività e garantire la conformità normativa, grazie a soluzioni software solide e intuitive.

AlboPro e ActaIscrizioni non sono semplici software, ma strumenti che aiutano gli ordini e le associazioni a compiere un vero salto di qualità digitale.

Due soluzioni integrate, una sola visione: rendere la gestione degli iscritti semplice, sicura e trasparente.