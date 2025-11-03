Ordini e associazioni, la gestione diventa digitale con Actainfo

La trasformazione digitale è ormai un passaggio obbligato per tutti gli ordini professionali e le associazioni che vogliono migliorare l’efficienza e garantire trasparenza ai propri iscritti.
Gestire albi, adesioni e comunicazioni tramite sistemi tradizionali è complesso e costoso. Servono strumenti integrati, sicuri e conformi alle normative.
Per rispondere a questa esigenza, Actainfoha sviluppato due piattaforme complementari: AlboPro e ActaIscrizioni. Due soluzioni che, insieme, semplificano la gestione quotidiana degli enti e migliorano l’esperienza degli iscritti.
AlboPro: la gestione digitale dell’albo professionale
AlboPro è la piattaforma completa per la gestione di albi, elenchi e registri associativi.
Tutti i dati degli iscritti – anagrafica, titoli, PEC, quote, documenti, formazione – vengono gestiti in un unico sistema cloud, accessibile in modo sicuro da ogni dispositivo.
Con AlboPro, la pubblicazione online dell’albo diventa automatica e sempre aggiornata, in piena conformità agli obblighi di trasparenza. Le informazioni sono consultabili in tempo reale, mentre l’ente mantiene il pieno controllo delle modifiche e delle comunicazioni.
La piattaforma integra anche strumenti per invii automatici di email e PEC, gestione di pagamenti tramite PagoPA, e reportistica avanzata per monitorare attività e scadenze.
Funzionalità principali
- Gestione completa degli iscritti e dei documenti digitali
- Pubblicazione automatica e conforme dell’albo online
- Integrazione con PagoPA e protocolli PEC
- Dashboard amministrativa e comunicazioni integrate
- Archiviazione sicura e conforme al GDPR
Con AlboPro, gli enti riducono tempi e costi di gestione, eliminano la carta e migliorano la qualità del servizio verso gli iscritti.
ActaIscrizioni: iscrizioni e adesioni online, in pochi clic
ActaIscrizioni è la soluzione web che digitalizza l’intero processo di iscrizione o adesione.
Gli utenti compilano la domanda online, caricano i documenti, effettuano i pagamenti e monitorano l’avanzamento della pratica.
Tutti i dati vengono automaticamente integrati in AlboPro, evitando duplicazioni o errori manuali.
Il sistema prevede un workflow configurabile, che permette agli uffici di gestire in modo chiaro le fasi di verifica e approvazione, garantendo tracciabilità e sicurezza.
Caratteristiche principali
- Moduli personalizzati per iscrizioni e adesioni
- Caricamento documenti e pagamento elettronico integrato
- Notifiche automatiche sullo stato della pratica
- Integrazione diretta con AlboPro
- Sicurezza e conformità alle normative vigenti
Con ActaIscrizioni, la gestione delle iscrizioni diventa veloce, trasparente e completamente digitale.
Un ecosistema integrato per Ordini e Associazioni
L’integrazione tra AlboPro e ActaIscrizioni crea un ecosistema unico per la gestione digitale degli iscritti.
Dalla richiesta di adesione fino alla pubblicazione dell’albo online, tutto avviene in modo automatizzato e tracciabile.
Vantaggi principali
- Automatizzazione dei processi di iscrizione e aggiornamento dati
- Albo pubblico aggiornato in tempo reale
- Gestione integrata di PEC, comunicazioni e pagamenti
- Maggiore trasparenza e riduzione della burocrazia
Il risultato è un sistema moderno, efficiente e sostenibile, che semplifica la vita di segreterie, iscritti e amministrazioni.
Actainfo: esperienza, tecnologia e supporto continuo
Con una lunga esperienza nella digitalizzazione degli enti professionali e istituzionali, Actainfo accompagna i propri clienti in un percorso completo: analisi, personalizzazione, formazione e assistenza continua.
L’obiettivo è chiaro: semplificare la burocrazia, migliorare la produttività e garantire la conformità normativa, grazie a soluzioni software solide e intuitive.
AlboPro e ActaIscrizioni non sono semplici software, ma strumenti che aiutano gli ordini e le associazioni a compiere un vero salto di qualità digitale.
Due soluzioni integrate, una sola visione: rendere la gestione degli iscritti semplice, sicura e trasparente.