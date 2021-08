ORICO: SSD ultra compatto in sconto | Offerte Amazon

Il disco SSD portatile di ORICO si trova in offerta su Amazon a 98,99€, con uno sconto del 10% e un risparmio di 11 euro rispetto al prezzo standard.

Disponibile in 4 diverse colorazioni, l'SSD ORICO è una soluzione ultra compatta e dalle ottime prestazioni, per archiviare file di grosse dimensioni e portarli sempre con sé con il minimo ingombro. All'interno della scocca esterna è installato un disco NVMe con velocità in lettura fino a 1000 MB/s, si connette al PC via USB 3.2 e connettore Type-C.

Le ottime prestazioni e l'estrema compattezza rendono questo prodotto il disco ideale per accedere ai file da smartphone e tablet, basta collegare il cavo alla porta USB-C e si ha subito accesso alla memoria interna dell'SSD. I tagli di memoria disponibili su Amazon sono 3, dal meno capiente da 250GB fino alla versione top di gamma da 1 TB.

Oggi è possibile acquistare l'SSD ORICO nel taglio da 500 GB in offerta su Amazon a 98,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.