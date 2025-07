Origimagic C4 oggi a -150€: 5 buoni motivi per comprare il Mini PC

Origimagic C4 è in sconto di 150 euro su Amazon nella sua versione con processore AMD Ryzen 5 3550H (GPU Radeon Vega 8), 16 GB di RAM DDR5 e SSD da 512 GB. Non lasciarti sfuggire l’occasione, attiva il coupon che trovi sull’e-commerce e metti il Mini PC sulla tua scrivania. Qui è dove ti forniamo 5 buoni motivi per cogliere al volo l’affare.

Mini PC in sconto: perché scegliere Origimagic C4

Innanzitutto, il comparto hardware: è potente, abbastanza da poter gestire con disinvoltura ogni compito, anche quelli della produttività quotidiana. C’è poi la possibilità di upgrade che in futuro ti permetterà di espandere la RAM fino a 32 GB e lo storage di 1 TB. Ancora, c’è il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato e con accesso garantito a tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Non meno importante, lo puoi collegare a tre monitor 4K in contemporanea, per dar vita a una potazione desktop completa. Infine, gli accessori in dotazione: insieme al computer in miniatura riceverai una staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo, un cavo HDMI lungo 1 metro, l’adattatore per l’alimentazione e il manuale utente. Scopri di più a proposito di specifiche tecniche e altre caratteristiche nella pagina dedicata.

Attiva il coupon, sblocca lo sconto di 150 euro e acquista Origimagic C4 al prezzo finale di soli 169 euro. È una spesa davvero contenuta, considerando i tanti punti di forza del Mini PC.

La vendita è curata dal negozio ufficiale del marchio sull’e-commerce. Della spedizione si occupa invece Amazon, attraverso la sua rete logistica e assicurando la consegna gratis entro domani se lo ordini adesso.