Originale set mouse e tastiera wireless in offerta su Amazon: costa solo 24 euro

Se vuoi abbellire la tua postazione con un set mouse e tastiera wireless originale nella forma e anche nel colore, approfitta dell’offerta Amazon su questo kit che include le due periferiche di colore rosa e con un design ergonomico a soli 24,76 euro.

Set mouse e tastiera wireless: precisione e originalità

Il kit include una tastiera con design full-size per una digitazione fluida e precisa simile a quella di un laptop, con tanto di slot integrato per smartphone e tablet per avere sotto controllo tutto quello che ti serve.

Grazie alla connessione wireless a 2,4GHz avrai una trasmissione stabile e senza interruzioni fino a 10 metri, senza il fastidio dei cavi, con modalità di sospensione automatica per risparmiare batteria dopo pochi secondi di inattività. Il sistema di digitazione è silenzioso e anche i clic del mouse riducono il rumore parecchio rispetto le soluzioni della concorrenza: perfetto per lavorare concentrandoti senza far rumore.

La tastiera, infine, include 12 scorciatoie multimediali e 5 tasti di scelta rapida con cui controllare volume, musica e altre funzioni con un semplice tocco.

Un set ergonomico, funzionale e dal design senza dubbio accattivante: acquistalo a soli 24,76 euro.