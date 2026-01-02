 Orologi Casio a prezzi bassi su eBay: l'affare a portata di click
Tutti gli orologi Casio, un'icona della moda, a prezzi super bassi su eBay! Scopri il risparmio e fai l'affare del giorno con queste promo.
Su eBay tutti gli iconici Casio sono in offerta a prezzi bassissimi. Il risparmio è a portata di click. Scegli quello che fa al caso tuo e risponde al tuo stile. Puoi anche acquistarne più di uno grazie agli importanti sconti. Non perdere altro tempo. Stanno andando letteralmente a ruba. E con eBay, ordini superiori ai 30 euro possono essere pagati in comode rate a tasso zero.

Orologio CASIO F-91W Uomo Donna Unisex VINTAGE a soli 20 euro!

{title}

Orologio CASIO F-91W Uomo Donna Unisex VINTAGE Silicone Nero Classico Sveglia DD

Orologio CASIO F-91W Uomo Donna Unisex VINTAGE Silicone Nero Classico Sveglia DD

20,0029,00€-31%
Vedi l’offerta

Orologio Uomo CASIO AE-1500WH-1AVEF Silicone Nero Digitale a soli 39 euro!

{title}

Orologio Uomo CASIO AE-1500WH-1AVEF Silicone Nero Digitale Chrono Alarm Timer

Orologio Uomo CASIO AE-1500WH-1AVEF Silicone Nero Digitale Chrono Alarm Timer

39,0039,99€-2%
Vedi l’offerta

Orologio CASIO A168WA-1W Uomo Donna Unisex VINTAGE Classico Acciaio a soli 39,99 euro!

{title}

Orologio CASIO A168WA-1W Uomo Donna Unisex VINTAGE Classico Acciaio Sveglia

Orologio CASIO A168WA-1W Uomo Donna Unisex VINTAGE Classico Acciaio Sveglia

39,9969,00€-42%
Vedi l’offerta

Orologio CASIO W-800H-1A Vintage Silicone Nero Uomo Donna Unisex Chrono 100mt a soli 34,99 euro!

{title}

Orologio CASIO W-800H-1A Vintage Silicone Nero Uomo Donna Unisex Chrono 100mt

Orologio CASIO W-800H-1A Vintage Silicone Nero Uomo Donna Unisex Chrono 100mt

34,9959,00€-41%
Vedi l’offerta

Orologio Uomo CASIO AE-1500WH-8BVEF Silicone Grigio Digitale Chrono Alarm Timer a soli 39 euro!

{title}

Orologio Uomo CASIO AE-1500WH-8BVEF Silicone Grigio Digitale Chrono Alarm Timer

Orologio Uomo CASIO AE-1500WH-8BVEF Silicone Grigio Digitale Chrono Alarm Timer

39,0039,99€-2%
Vedi l’offerta

Orologio Uomo CASIO MW-240-1EVDF Silicone Nero Classico Vintage Sub 50mt a soli 20 euro!

{title}

Orologio Uomo CASIO MW-240-1EVDF Silicone Nero Classico Vintage Sub 50mt

Orologio Uomo CASIO MW-240-1EVDF Silicone Nero Classico Vintage Sub 50mt

27,0049,00€-45%
Vedi l’offerta

Orologio Uomo CASIO AE-1500WH-5AVEF Silicone Khaki Digitale Chrono Alarm Timer a soli 39 euro!

{title}

Orologio Uomo CASIO AE-1500WH-5AVEF Silicone Khaki Digitale Chrono Alarm Timer

Orologio Uomo CASIO AE-1500WH-5AVEF Silicone Khaki Digitale Chrono Alarm Timer

39,0039,99€-2%
Vedi l’offerta

Orologio CASIO Vintage LA670W-1A Donna Acciaio Nero Chrono Classico Digitale FIV a soli 34 euro!

{title}

Orologio CASIO Vintage LA670W-1A Donna Acciaio Nero Chrono Classico Digitale FIV

Orologio CASIO Vintage LA670W-1A Donna Acciaio Nero Chrono Classico Digitale FIV

34,0069,00€-51%
Vedi l’offerta

Orologio CASIO AE-1000W-1AVDF Digitale Silicone Nero Chrono Sveglia 100mtb a soli 35,99 euro!

{title}

Orologio CASIO AE-1000W-1AVDF Digitale Silicone Nero Chrono Sveglia 100mt

Orologio CASIO AE-1000W-1AVDF Digitale Silicone Nero Chrono Sveglia 100mt

35,9949,00€-27%
Vedi l’offerta

Orologio CASIO WS-1400H-1AVCF Silicone Nero Chrono Alarm Dual Time Sub 100mt a soli 42,50 euro!

{title}

Orologio CASIO WS-1400H-1AVCF Silicone Nero Chrono Alarm Dual Time Sub 100mt

Orologio CASIO WS-1400H-1AVCF Silicone Nero Chrono Alarm Dual Time Sub 100mt

42,5069,00€-38%
Vedi l’offerta

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 gen 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
2 gen 2026
