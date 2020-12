Non per tutti: il design dell’orologio analogico SINOBI di certo non passa inosservato. Niente lancette e niente display per segnare le ore e i minuti. Oggi è proposto con uno coupon sconto del 10% su Amazon.

L’orologio analogico di SINOBI a -10% su Amazon

Tre le colorazioni disponibili: Black/Blue, White/Blue e Black/White. Il cinturino è realizzato in caucciù e la cassa in acciaio inossidabile. Nella scheda prodotto viene inoltre citata la resistenza all’acqua.

Con movimento al quarzo, l’orologio meccanico di SINOBI può essere acquistato al prezzo di 25,19 euro con il coupon del 10%. Alla ricerca di un modello diverso? C’è in sconto anche quello indossato da Marty McFly in Ritorno al Futuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.