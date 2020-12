Tapparelle smart: l'interruttore con Alexa ad un prezzo super

Va in sconto su Amazon un interruttore per tapparelle smart a 21,41€, ben il 29% in meno rispetto al prezzo di listino. Il dispositivo Maxcio in questione sostituisce la pulsantiera standard di tende e veneziane e ne permette il controllo tramite WiFi con l’apposita app per smartphone.

Basta scaricare l’app gratuita “Smart Life” per iOS e Android o scansionare il codice QR per controllare le tapparelle da smartphone in qualunque momento. Tramite l’applicazione è inoltre possibile impostare un timer per l’attivazione del comando ad un orario specifico.

Nella confezione di vendita è incluso anche un pratico telecomando RF, per controllare a distanza l’interruttore anche in assenza di connessione WiFi o di uno smartphone correttamente configurato.

Tapparelle smart con Alexa e Google Assistant

L’interruttore Maxcio è compatibile con i dispositivi Amazon Echo e Google Home, i due ecosistemi domotici dei colossi americani. Tende e tapparelle possono essere dunque controllate impartendo specifici comandi agli assistenti vocali Alexa e Google Assistant: “Alexa alza le tapparelle” oppure “Hey Google, chiudi le tende“.

Ricordiamo inoltre che per sfruttare appieno questo prodotto è necessario dotarsi di un dispositivo della serie Amazon Echo o Google Home: in forte offerta su Amazon c’è il nuovo Echo Dot di 4a generazione.

Oggi l’interruttore smart marchiato Maxcio è in offerta su Amazon a 21,41€, con uno sconto del 29%. Si tratta di un’offerta lampo che resterà attiva soltanto per poche ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.