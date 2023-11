Orologio CASIO a prezzo da OUTLET, su eBay l'occasione ghiotta

Se vuoi mettere al polso un bel orologio casual e perfetto o vuoi fare un regalo speciale a qualcuno, non devi farti scappare questo Casio unisex sia per lui che per lei. Disponibile in colorazione argento, lo porti a casa e fai il figurone in qualunque dei casi.

Collegati su eBay dove è andato online uno sconto da non perdere. Con un ribasso del 59% il prezzo crolla e se sei interessato, lo porti a casa a soli 19,99€. Mi raccomando, aggiungilo subito al carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Orologio Casio: classico intramontabile al tuo polso

Ci sono degli orologi che hanno fatto un po’ la storia e questo Casio ne è l’esempio lampante. Semplice ma bello e dinamico, lo puoi mettere in qualsiasi occasione e usarlo senza problemi perché oltre ad essere robusto, è realizzato anche con materiali di alta qualità.

In modo particolare, come già ti ho detto, questo modello è quello Vintage ed è adatto sia a polsi maschili che femminili. La cassa ha una dimensioni adatta a qualunque genere di polso e il cinturino può essere regolato liberamente grazie alle maglie intrecciate.

Display illuminato per vedere sempre l’orario, calendario automatico per non dover impazzire e anche sveglia inclusa: la imposti e al tuo polso hai tutto quello che ti occorre per iniziare una giornata col botto.

Che altro dirti, non perdere la tua occasione e collegati al volo su eBay per acquistare questo meraviglioso CASIO Unisex Vintage a soli 19,99€.

