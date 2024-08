Orologio CASIO con quadrante in acciaio e cinturino in pelle a soli 35€ (CODICE SCONTO)

eBay offre un’imperdibile promozione sull’orologio CASIO MTP-V004L-1B2, ideale per chi cerca eleganza e funzionalità a un prezzo conveniente. Grazie al codice sconto AGOSTO24, il prezzo di questo raffinato orologio scende a soli 35,05 euro, rendendolo un affare da non perdere.

Orologio CASIO MTP-V004L-1B2: caratteristiche principali

Il CASIO MTP-V004L-1B2 è un modello che unisce stile classico e praticità. La cassa in acciaio inossidabile di alta qualità conferisce robustezza, mentre il quadrante nero con indici e lancette bianchi garantisce una leggibilità ottimale. Questo contrasto elegante non solo facilita la lettura dell’ora, ma dona anche un tocco di raffinatezza al polso di chi lo indossa.

L’orologio è dotato di un cinturino in pelle marrone, che oltre a essere confortevole e resistente, aggiunge un ulteriore elemento di classe. La chiusura con fibbia assicura una vestibilità sicura e regolabile, adatta a diverse misure di polso. Il design sobrio e versatile del CASIO MTP-V004L-1B2 lo rende perfetto sia per le occasioni formali che per l’uso quotidiano.

Un’altra caratteristica interessante è la resistenza all’acqua fino a 30 metri. Questo significa che l’orologio può resistere a spruzzi d’acqua e brevi immersioni, rendendolo ideale per chi ha uno stile di vita attivo e non vuole preoccuparsi di togliere l’orologio durante attività come lavarsi le mani o camminare sotto la pioggia.

Il movimento al quarzo garantisce una precisione affidabile, riducendo la necessità di frequenti regolazioni dell’ora. Inoltre, la batteria di lunga durata assicura che l’orologio funzioni perfettamente per anni senza necessità di sostituzioni frequenti.

Questa offerta su eBay è resa ancora più allettante dal codice sconto AGOSTO24, che permette di ottenere un ulteriore ribasso sul già conveniente prezzo di listino. Per approfittare della promozione, è sufficiente inserire il codice durante la fase di pagamento e il prezzo scenderà automaticamente a 35,05 euro.

In conclusione, l’orologio CASIO MTP-V004L-1B2 rappresenta un’opzione eccellente per chi cerca un accessorio elegante, funzionale e a un prezzo accessibile. La promozione su eBay, combinata con il codice sconto AGOSTO24, offre un’opportunità imperdibile per aggiungere un tocco di classe al proprio look senza spendere una fortuna. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per acquistare un orologio di qualità a un prezzo eccezionale.