 Grande Giove! L'orologio di CASIO che celebra Ritorno al Futuro
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Grande Giove! L'orologio di CASIO che celebra Ritorno al Futuro

Il nuovo orologio digitale CASIO CA-500WEBF è un omaggio ai 40 anni di Ritorno al Futuro: sarà un'edizione limitata, da collezione.
Grande Giove! L'orologio di CASIO che celebra Ritorno al Futuro
Tecnologia Entertainment TV Film e Serie TV
Il nuovo orologio digitale CASIO CA-500WEBF è un omaggio ai 40 anni di Ritorno al Futuro: sarà un'edizione limitata, da collezione.

Sono trascorsi 40 anni esatti da quando Doc e Marty McFly hanno viaggiato per la prima volta nel tempo. CASIO ha deciso di celebrare la ricorrenza con il lancio di un nuovo orologio digitale dedicato proprio a Ritorno al Futuro: il modello CA-500WEBF, destinato a diventare un pezzo da collezione. È realizzato in collaborazione con Universal Products & Experience e su licenza ufficiale.

L’omaggio di CASIO a Ritorno al Futuro

La base è quella del celebre CA-500, introdotto negli anni ’80 e contraddistinto dalla calcolatrice integrata che lo ha reso un’icona. In questo caso, il design del quadrante è ispirato ai fanali della DeLorean DMC-12 utilizzata per viaggiare nel tempo e alla targa OUTATIME del film.

Il nuovo orologio digitale CASIO CA-500WEBF ispirato a Ritorno al Futuro

Un altro dettaglio che non sfuggirà agli appassionati sono i diversi colori dei pulsanti, scelti per richiamare alla mente i circuiti temporali sui quali importare data e ora. Sul retro, il fondello ha inciso il flusso canalizzatore e sulla fibbia c’è il logo Back to the Future.

Il flusso canalizzatore inciso sul retro dell'orologio

Ancora, la confezione riproduce l’aspetto di una VHS. Ed ecco che l’effetto nostalgia è servito.

La confezione in stile VHS di CASIO CA-500WEBF

Sarà un’edizione limitata, da collezione

Si tratta di un’edizione limitata. Non sappiamo quante saranno le unità prodotte, ma non fatichiamo a immaginare che possa diventare in poco tempo un pezzo da collezione. Questo il filmato di presentazione. Al termine del filmato c’è la data 21 ottobre 2025, potrebbe essere quella stabilita per l’avvio della vendita.

Il nuovo orologio digitale CA-500WEBF ispirato a Ritorno al Futuro è già stato inserito da CASIO nel catalogo sul sito ufficiale (link a fondo articolo), ma non risulta ancora disponibile per l’acquisto. Sarà venduto al prezzo di 119 euro.

Una curiosità: nella trilogia cinematografica, Marty McFly (Michael J. Fox) indossa il modello CA-53. Non si tratta però della sua unica comparsa sul set, più di recente è stato avvistato anche al polso di Walter White (Bryan Cranston) nella serie Breaking Bad.

Fonte: CASIO

Pubblicato il 15 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple TV+ si prepara ad accogliere il film F1: ecco quando esce

Apple TV+ si prepara ad accogliere il film F1: ecco quando esce
Prezzi a picco su Amazon: i migliori Mini PC in super offerta oggi

Prezzi a picco su Amazon: i migliori Mini PC in super offerta oggi
Motorola Moto G15: a soli 200€ è pronto a stupirti con 256GB

Motorola Moto G15: a soli 200€ è pronto a stupirti con 256GB
Fire TV Stick 4K Select (e non solo) arriva oggi in Italia

Fire TV Stick 4K Select (e non solo) arriva oggi in Italia
Apple TV+ si prepara ad accogliere il film F1: ecco quando esce

Apple TV+ si prepara ad accogliere il film F1: ecco quando esce
Prezzi a picco su Amazon: i migliori Mini PC in super offerta oggi

Prezzi a picco su Amazon: i migliori Mini PC in super offerta oggi
Motorola Moto G15: a soli 200€ è pronto a stupirti con 256GB

Motorola Moto G15: a soli 200€ è pronto a stupirti con 256GB
Fire TV Stick 4K Select (e non solo) arriva oggi in Italia

Fire TV Stick 4K Select (e non solo) arriva oggi in Italia
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
15 ott 2025
Link copiato negli appunti