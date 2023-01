Orologio sportivo Amazfit T-Rex Pro: gran prezzo su Amazon (-30%)

Lo smartwatch sportivo Amazfit T-Rex Pro nasce per soddisfare anche le esigenze più estreme e adesso puoi farlo tuo con uno sconto del 30% se applichi il coupon che trovi in pagina. Super resistente, con una lunga durata della batterie e decine di funzioni, è l’indossabile perfetto per te che ami gli sport estremi.

Lo smartwatch per gli sport estremi: Amazfit T-Rex Pro non teme confronti

Amazfit T-Rex Pro è impermeabile fino ad una profondità di 100 metri dandogli la possibilità di accompagnarti mentre navighi, nuoti o ti diverti ad esplorare i fondali sottomarini. L’orologio offre oltre 100 modalità sportive e puoi utilizzarlo per monitorare dati importanti come la frequenza cardiaca, la distanza percorsa, la velocità di movimento e le calorie bruciate in tempo reale.

Con batteria completamente carica è in grado di accompagnarti fino a 18 giorni di attività con uso normale e fino a 9 giorni con uso intenso. Dotato di uno schermo a colori di tipo AMOLED HD da 1.3 pollici sempre attivo comprende una lunetta esterna realizzata con un processo di spruzzatura del metallo per un corpo orologio “pesante” solo 60 grammi. Il cinturino in silicone è delicato sulla pelle e si assicura che tu rimanga comodo e asciutto.

Infine, lo smartwatch ti avvisa di messaggi di testo e chiamate in arrivo, eventuali allarmi preimpostati, promemoria e molto altro ancora. Ti basta collegarlo al tuo telefono in bluetooth.

Approfitta dunque subito del coupon sconto del 30% per pagare lo smartwatch sportivo Amazfit T-Rex Pro ad un grandissimo prezzo. Grazie ad Amazon lo riceverai subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.