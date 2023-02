Come vedere Osasuna-Real Madrid in streaming

Osasuna-Real Madrid accende il sabato sera de LaLiga, con il match della giornata 22 in scena alle ore 21:00 del 18 febbraio. I pronostici fanno inevitabilmente pendere l’ago della bilancia in favore dei Blancos, ma occhio al desiderio di riscatto dei padroni di casa, ai quali la vittoria manca ormai da quattro incontri: proveranno a strappare i tre punti di fronte ai loro tifosi, nella cornice dello stadio El Sadar.

Guarda la partita Osasuna-Real Madrid in streaming

Gli appassionati del grande calcio spagnolo possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Luca Farina.

Nono posto in classifica con 30 punti per l’Osasuna, mentre il Real Madrid è in seconda posizione con 48 punti, all’inseguimento della capolista Barcellona che lo precede di otto lunghezze.

Spetterà al tecnico Arrasate provare ad arginare le potenzialità dei Galacticos al servizi di Ancelotti, con il Pallone d’Oro francese a guidare la fase di attacco. Queste le probabili formazioni schierate in campo al fischio d’inizio.

Osasuna (4-3-3): Aitor, Moreno, David Garcia, Unai Garcia, Cruz, Moncayola, Torrò, Moi Gomez, Chimy, Budimir, Ruben;

Real Madrid (4-3-3): Lunin, Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba, Modric, Tchouameni, Kroos, Valverde, Benzema, Rodrygo.

Grazie all’ abbonamento a DAZN è possibile accedere a un enorme catalogo di sport in streaming. Non c’è solo il calcio di Serie A, Serie B, Serie C, FA Cup e Carabao Cup, ma anche eventi dedicati agli appassionati di tennis, basket, pallavolo, ciclismo, wrestling, boxe, MMA, rugy e motori. Per la sottoscrizione è possibile scegliere fra tre formule: START, STANDARD e PLUS. A ognuno la sua, in base alle proprie preferenze personali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.