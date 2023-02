Oscal S80: pronto al lancio con una super batteria

OSCAL è un marchio che si concentra su prestazioni, design, qualità e servizio del prodotto. OSCAL si impegna a consentire agli appassionati di outdoor di godersi al massimo un’esplorazione sicura e felice. Subito dopo il lancio dell’Oscal S60 con una speciale telecamera per la visione notturna, l’azienda è tornata con l’Oscal S80, portando un’enorme batteria da 13000 mAh per soddisfare ogni utilizzatore.

Design, schermo e batteria

Il design si rifà sicuramente al tema della natura. Il retro dell’Oscal S80 ha un design con fotocamera rotonda che lo fa assomigliare da lontano ad un pinguino. I colori disponibili saranno tre: mecha orange, navy green e conquest black.

Ottimo schermo, da 6.583 pollici con risoluzione FHD+ per visualizzare al meglio tantissimi contenuti. Una batteria da 13000 mAh è un significativo passo avanti per i telefoni rugged Oscal che equivalgono quasi a 3 batterie di convenzionali dispositivi offrendo un triplo divertimento. Saranno sufficienti per 15 ore di gioco, 20 ore di streaming e oltre 70 di musica.

Anche grazie alla sua super batteria, Oscal S80 supporta la reverse charge, che consente di caricare altri dispositivi. Oltre 500 ore di navigazione e 50 ore di chiamate SOS anche a disposizione con questa enorme batteria.

Oscal S80: ottima robustezza

Le ultime novità concerne Oscal S80 lasciano presagire chiaramente la sua robustezza. Verrà fornito infatti in bundle con un corpo che ha superato il livello di robustezza garantito dalla conformità del telefono agli standard IP68 e IP69K e MIL-STD-810H. MIL-SPEC 810H supera le alte e basse temperature, gli shock termici, le condizioni di nebbia salina, le vibrazioni e i test di caduta, quindi non necessita di protezione aggiuntiva.

Fotocamera e processore

Recenti indiscrezioni hanno suggerito che Oscal S80 presenterà una fotocamera principale da 12 MP con una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP. La fotocamera Sony IMX362 da 12 MP supporta una sensibilità alla luce del 200%, messa a fuoco automatica fino a 0,03 secondi e scatto a raffica continuo a 10 fps.

Oscal S80 incorpora algoritmi avanzati di ArcSoft nel suo sistema di fotocamere per ottenere immagini più nitide con una qualità dell’immagine migliorata attraverso la modalità Panorama, la modalità HDR, la modalità notturna, la modalità bellezza AI e la modalità ritratto.

Come trapelato dall’azienda, Oscal S80 sembra essere alimentato da MediaTek Helio G85, dimostrando di poter gestire in modo efficiente le attività quotidiane. Comprenderà 6 GB di RAM e fino a 4 GB di RAM virtuale, consentendo a più app di funzionare in modo rapido contemporaneamente.

Ultimo, ma non meno importante, è il suo sistema operativo Doke OS 3.0, basato su Android 12, che porta Oscal S80 a un livello superiore in termini di personalizzazione, sicurezza della privacy ed efficienza.

Secondo fonti OSCAL, il lancio ufficiale inizierà quindi dal 13 al 17 febbraio 2023. Quindi tieni d’occhio QUI per maggiori informazioni.