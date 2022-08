Osservatorio comunicazioni: crescono FTTC e FTTH

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato i dati dell’Osservatorio sulla Comunicazioni relativi al primo trimestre 2022. Per quanto riguarda la rete fissa è stato rilevato un aumento delle connessioni a banda larga (FTTC e FTTH) e una corrispondente diminuzione delle linee in rame (DSL). Tra le piattaforme di streaming, Disney è quella che ha registrato il maggior incremento di abbonati in Italia.

Crescono (lentamente) gli accessi broadband

Il numero totale di linee fisse è diminuito nel primo trimestre (-41.000), ma il dato è ancora positivo su base annuale (+34.000). Continua il calo degli accessi in rame (oggi rappresentano il 25,7% del totale), mentre crescono le connessioni FWA (8,6%), FTTC (51,6%) e FTTH (14,1%). Quest’ultima tecnologia è ancora poco utilizzata, ma il numero di linee potrebbe aumentare più velocemente grazie al Piano Italia 1 Giga del governo.

A marzo 2022 risultano 2,82 milioni di accessi FTTH e 10,33 milioni di accessi FTTC. Ovviamente TIM possiede la quota di mercato maggiore (42,5%) per le connessioni FTTC. Più equilibrato invece il mercato delle linee FTTH: Fastweb (23,4%), Vodafone (22,5%), Wind Tre (21,6%) e TIM (21,4%).

La disponibilità di linee più veloci ha comportato un incremento del traffico dati: 10,77 Zettabyte scaricati nel primo trimestre 2022, ovvero il 104% in più rispetto al 2019. Ovvi benefici anche per le piattaforme di streaming: 16,1 milioni di utenti unici nel mese di marzo. La top 5 è guidata da Netflix con 9,2 milioni di utenti. Seguono Amazon Prime Video (7 milioni), Disney+ (3,5 milioni), DAZN (2,6 milioni9 e NOW/Sky (1 milione).

