Ossessione, guarda la nuova miniserie in streaming

Si chiama Ossessione ed è la miniserie appena arrivata su Netflix, ma già capace di scalare le classifiche dei contenuti più visti: guardala subito in streaming, fa parte anche del pacchetto Intrattenimento Plus di Sky, insieme a un enorme catalogo di film e show. Un ottimo spunto se sei alla ricerca di qualcosa da vedere durante il fine settimana.

Guarda in streaming la miniserie Ossessione

La storia racconta la relazione tra un rispettato chirurgo londinese e la fidanzata del figlio, nonché le sue inevitabili conseguenze che rischiano di cambiare e sconvolgere per sempre le loro vite. Di seguito una breve sinossi e il trailer distribuito dalla piattaforma.

Un’intensa relazione tra un chirurgo di talento e la fidanzata del figlio si trasforma in un’ossessione pericolosa e travolgente dalle conseguenze devastanti per tutta la famiglia.

La miniserie Ossessione è composta da quattro episodi, ognuno dei quali dalla durata pari a circa 35-40 minuti. Nel cast di attori troviamo Richard Armitage, Charlie Murphy, Indira Varma e Rish Shah.

Scegliendo di sottoscrivere l’ offerta Intrattenimento Plus di Sky si ha accesso a un mondo di contenuti. Ci sono tutti quelli di Sky TV (con The Last of Us e Pechino Express) e l’intero catalogo di Netflix senza interruzioni pubblicitarie, insieme al prezzo mensile di soli 19,90 euro.

