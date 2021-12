Otha Video Capture: la scheda di acquisizione FHD 60fps a soli 12 euro

Le schede di acquisizione rappresentano un accessorio indispensabile per streamer o videografi, spesso dal costo piuttosto consistente. Quella che ti suggeriamo oggi, però, è la Otha Video Capture, un dispositivo decisamente accessibile, universale e, soprattutto, pratico disponibile a soli 12 euro su Amazon. Un prezzo pazzesco considerando le potenzialità di questo piccolo accessorio.

Scheda di acquisizione Otha Video Capture: caratteristiche tecniche

La scheda di acquisizione Otha è un dispositivo a dir poco compatto, grazie alle sue dimensioni ridotte quanto quelle di una semplice pendrive. Il design è piuttosto minimale, con una cassa realizzata completamente in lega di alluminio per agevolare la dissipazione del calore. È una periferica plug and play che non richiede alcun tipo di installazione driver o software. Basta collegarla ad una porta USB e sarà immediatamente pronta all’utilizzo, compatibile con sistemi Windows, MacOS e Linux. Ovviamente la scheda supporta tutti i maggiori software per lo streaming come OBS o XSplit, ideale per le dirette su Twitch, Facebook o YouTube. Dal punto di vista funzionale, uno strumento davvero pratico adatto a chiunque proprio grazie ad una semplicità d’utilizzo impareggiabile.

Passando invece al lato un po’ più tecnico, la scheda è in grado di fornire un flusso video in Full HD a 60fps. Tuttavia, supporta un segnale in ingresso fino a 4K a 60fps che la rende ideale anche per le console di nuova generazione come Xbox Series XS e PS5. All’interno della confezione viene anche fornito un piccolo adattatore USB Type-C, che ne consente l’utilizzo su MacBook. La scheda, infatti, possiede la modalità HDMI pass-through con cui è possibile condividere la schermata su un secondo monitor o TV senza la necessità di alcun software. Nel complesso una periferica davvero efficiente, dal prezzo estremamente accessibile, per chi desidera un prodotto valido contenendo la spesa.

Grazie ad un coupon di 5 euro attivabile dalla pagina del prodotto che si somma allo sconto preapplicato del 15%, puoi acquistare la Otha Video Capture a soli 11,99 euro su Amazon. Semplicemente un affare.