Ottieni 100 euro in Buoni Regalo Amazon con Conto Corrente Arancio

L’ultima iniziativa della banca olandese ING consente di ottenere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon aprendo Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre. Per l’apertura del conto è richiesto l’inserimento del codice promozionale ING2024 e l’associazione della carta di debito Mastercard.

Conto Corrente Arancio Più è il nuovo conto online di ING. Ai suoi clienti offre una carta di credito gratuita, il conto a canone zero e prelievi gratis in Italia e nel resto d’Europa. L’unico requisito richiesto è l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure se non si ha né l’uno né l’altro sono sufficienti entrate mensili pari ad almeno 1.000 euro.

Come ricevere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon con il conto di ING

Per prima cosa occorre aprire Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre, utilizzando il codice promozionale ING2024 e richiedendo la carta di debito Mastercard. L’apertura del conto avviene online: la procedura è semplice e veloce, tempo nemmeno cinque minuti e il conto è aperto.

Fatto questo, è necessario attivare il conto di ING con un bonifico di qualsiasi importo. Dopodiché si procede con il primo acquisto, che dà diritto a ricevere il primo Buono Amazon da 50 euro. Per ottenere anche il secondo basterà spendere almeno 500 euro con la carta di debito Mastercard entro il 29 novembre.

Secondo poi quanto riporta il regolamento presente sul sito ufficiale di ING, è indispensabile anche mantenere attivo Conto Corrente Arancio. In che modo? Assicurandosi di avere un saldo di almeno 200 euro e la carta di debito Mastercard fino a quando non si riceve una e-mail contenente il premio.

