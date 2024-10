Ottieni 200€ in Buoni Regalo Amazon con il conto online di Credem Banca

L’apertura del conto corrente online Credem Link di Credem Banca, attraverso il codice promozionale PROMO200, consente di ricevere 200 euro in Buoni Regalo Amazon. Per aprire il conto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito Credem e avere con sé un documento d’identità non scaduto.

Credem Link è un conto online con associata una carta di debito Mastercard per prelievi e pagamenti anche fuori dall’Italia (in alternativa è possibile scegliere per una carta di debito Pagobancomat per effettuare acquisti e prelievi gratis nel nostro Paese), un servizio di Internet Banking gratuito e un team di consulenti Credem sempre a disposizione sia in filiale che da remoto.

Come ottenere 200 euro in Buoni Regalo Amazon con Credem Banca

Il primo passaggio da effettuare per ottenere un Buono Amazon da 200 euro è aprire Credem Link entro il 31 ottobre usando in fase di apertura del conto il codice PROMO200 nel campo dedicato. In seguito all’apertura del conto, occorre effettuare una o più spese di importo complessivo pari ad almeno 1.000 euro con la carta di debito associata al conto, in alternativa accreditare lo stipendio o la pensione sul conto appena aperto. Tutto questo entro la data ultima del 30 novembre.

Se si rispettano i requisiti necessari e le tempistiche indicate dal regolamento della promozione (tutto ciò che dovete sapere è riportato qui sopra), si otterrà un Buono da 200 euro spendibile su Amazon.it. Credem Banca invierà il premio tra il 15 gennaio e 31 gennaio 2025.

Per quanto riguarda l’apertura del conto, tutto ciò che è richiesto è un documento di identità o l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), una connessione Internet stabile e una stanza illuminata ai fini di rendere la procedura di riconoscimento del volto più semplice e veloce. L’apertura di Credem Link può essere richiesta online tramite questa pagina del sito ufficiale.