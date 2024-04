Ottieni 250€ di buoni Amazon: apri Conto Online di Crédit Agricole!

Conto Online è un’occasione imperdibile, messa a disposizione da Crédit Agricole, per avere un conto comodo e gratis per 9 mesi, o fino a 35 anni per i più giovani, insieme a dei buoni Amazon per un massimo di 250€, da spendere come vuoi e quando vuoi. Per approfittarne, ti basta diventare titolare del conto corrente entro il 30 aprile direttamente online!

Crédit Agricole: cosa offre l’ultima promo

Conto Online di Crédit Agricole ti offre un canone azzerato per i 9 mesi successivi all’apertura, oppure fino al compimento dei 35 anni. Successivamente, quando la quota passerà a 2€ al mese, potrai comunque azzerarla facilmente se possiedi un patrimonio pari o superiore a 5000€, accrediti uno stipendio o una pensione, oppure hai un dossier titoli attivo.

Il conto è particolarmente adatto a chi si reca raramente in filiale, oppure non ne ha una disponibile nella propria zona. Grazie alla sua app e al servizio di homebanking, è possibile gestire conti, carte, effettuare bonifici online gratuiti, pagare bollettini e molte altre operazioni. Il conto è completamente digitale ma avrai sempre a disposizione un consulente dedicato, pronto ad assisterti quando ne hai bisogno anche a distanza, tramite chat.

La carta di debito VISA fornita insieme al conto, ti consente di effettuare prelievi gratis e illimitati presso tutti gli ATM del gruppo, nonché fare acquisti in tutto il mondo, sia in modalità contactless che tramite i comodi portafogli digitali con cui puoi pagare alle casse tramite il tuo smartphone o smartwatch. L’area privata ti consente anche di visualizzare rapidamente il PIN.

Aprire Conto Online con Crédit Agricole è un processo semplice e veloce: puoi richiederlo in soli 5 minuti e, per ottenere i buoni da 250€, non devi far altro che richiedere la carta di debito inserendo il codice VISA in fase di apertura. Fatto ciò e ricevuta la carta a casa, effettua degli acquisti e invita altri amici ad aprire il conto per ricevere i buoni.

Inoltre puoi anche approfittare del conto deposito incluso, che puoi richiedere direttamente dalla tua area privata, per far fruttare delle giacenze che hai messo da parte. Puoi beneficiare di un 4% annuo lordo per 3 mesi, oppure del 3,75% per 6 mesi.