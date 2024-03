Ottieni 3 mesi GRATIS e uno sconto del 49% con Express VPN

Se sei capitato qui, vuol dire che stai cercando disperatamente una VPN di qualità. La buona notizia è che la tua ricerca è finita. Oggi ti parleremo di PrivateVPN, spiegandoti cosa fa. Ti parleremo anche dell’offerta promozionale, in cui sono previsti 3 mesi GRATIS di servizio.

Express VPN: 3 mesi GRATIS per una VPN completa

Una VPN è un servizio che ti permette di navigare in internet in modo sicuro e privato, nascondendo il tuo indirizzo IP e la tua posizione.

In questo modo, puoi proteggere i tuoi dati da chi vuole spiarti o rubarteli, come hacker, pubblicitari o governi. Puoi anche accedere a tutti i contenuti che vuoi, senza limiti geografici o censure. Per esempio, puoi guardare Netflix, YouTube, Facebook e altri siti e servizi di streaming da qualsiasi parte del mondo.

In questo, Express VPN è imbattibile. Ti offre una connessione veloce e stabile, grazie alla sua rete di oltre 3000 server in 94 paesi. Inoltre, puoi usare la VPN su tutti i tuoi dispositivi, come computer, smartphone, tablet, smart TV e console di gioco, con una sola licenza.

Puoi installarla anche sul tuo router, per proteggere tutti i dispositivi collegati alla tua rete domestica, senza limiti di connessioni simultanee.

La parte migliore di Express VPN è un’altra: protezione totale della tua privacy online. Non registra alcuna informazione inerente alle tue attività online, come i siti che visiti, i file che scarichi o le chat che fai, nessuno saprà mai cosa fai.

Il livello di protezione è elevato, visto che la VPN usa una crittografia di livello, che impedisce a chiunque di intercettare o decifrare i tuoi dati.

Adesso, puoi avere questo eccezionale servizio a un prezzo altrettanto eccezionale: 6,37€ al mese, invece di 12,37€, a cui si aggiungono 3 mesi GRATIS. Affrettati però a sottoscrivere l’abbonamento, perché l’offerta sta per scadere!