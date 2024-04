Ottieni canone gratis e buoni Amazon di 250€ con Crédit Agricole

Crédit Agricole ti permette di ottenere 250€ in buoni Amazon e canone gratis per i primi nove mesi, o fino a 45 anni, con Conto Online. Si tratta di un conto corrente abbinato a una carta di credito con alcuni vantaggi per i titolari. Aprendolo entro il 30 aprile, puoi approfittare della promozione e ottenere un conto con cui prelevare ed effettuare le normali operazioni bancarie senza costi aggiuntivi.

Crédit Agricole: ottieni 250€ in buoni Amazon entro il 30 aprile

Conto Online di Crédit Agricole è un conto corrente completamente gestibile online, progettato per soddisfare ogni esigenza. Offre un canone gratuito e la possibilità di ricevere fino a 250€ in buoni regalo da spendere su Amazon come vuoi. Inoltre, per i primi nove mesi o fino al compimento dei 35 anni, il canone rimane a zero. Successivamente puoi continuare ad averlo gratuito se accrediti stipendio o pensione, hai un patrimonio pari o superiore a 5000€, oppure un dossier titoli attivo.

Con Conto Online hai una carta di debito VISA a canone zero per i primi due anni. Puoi utilizzarla in modalità contactless o con i portafogli digitali di Google Pay, Apple Pay e Samung Pay per pagare in tutto il mondo. Puoi prelevare gratuitamente presso gli ATM del gruppo e controllare la carta dall’area privata, sospendendola quando vuoi oppure regolandone i limiti.

Vuoi risparmiare? Puoi aprire un conto deposito che ti offre il 4% per 3 mesi, oppure il 3,75% per 6 mesi.

Contatta l’assistenza o il consulente quando vuoi tramite l’app disponibile per Android o iOS, oppure l’hombanking: puoi tranquillamente comunicare con Crédit Agricole anche se non è presente alcuna filiale nella tua zona.

Puoi anche richiedere prodotti e quotazioni in modo facile e veloce, ricevere notifiche istantanee per rimanere aggiornato sui movimenti del tuo conto, e molto altro.

Approfitta ora della promo e non perdere i buoni Amazon da 250€. Per averli, ti basta scegliere la carta di debito in fase di richiesta, inserendo il codice promozionale VISA, quindi effettuare delle spese con la carta e invitare amici ad aprire il conto con il tuo codice promozionale.